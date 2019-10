Napravili su lažni profil i traže novac za 'mojeg bolesnog sina'

Jedan od najboljih hrvatskih boraca u povijesti Mirko Filipović umirovio se u travnju ove godine, ali i dalje vodi 'borbe' na drugim mjestima. Naime, Cro Cop je na Facebooku objavio kako je netko napravio njegov lažni profil, a na tome profilu su napisali da je Cro Copov sin bolestan i traže novac za njega...

Mirko je to sve opovrgnuo i rekao kako je nekoliko ljudi već uplatilo novac na navedeni račun.

- Molim da ne nasjedate na priče prevaranata s mojih lažnih profila koji traze novce za ‘mog bolesnog sina’. Teško mi je povjerovati da takav šljam i stoka postoji, ali nažalost postoje i upravo to rade. U moje ime sa lažnih profila žicaju po 500 kuna ili po 50 ak eura, ovisno gdje upecaju žrtvu. Molim sve koji su imali takvo iskustvo da profil ovaj prijave policiji. To je sve što mogu učiniti i naravno izraziti žaljenje svima koji su uplaćivali bilo koju svotu. Samo mi nije jasno kako ljudi mogu biti toliko naivni i slati nekakav novac jer ja 'nemam 500 kuna da platim doktora svom sinu'! Strava! Ali što je tu je. Već mi se previše ljudi javilo da bi mogao ignorirati ove klošare i sitne prevarante koji u tuđe ime, u ovome slučaju moje, žicaju ljude da im uplate novac. Ljudi mi šalju slike ‘naše’ prepiske i pitaju ‘jel mali bolje?’. Ovo je jedan od mojih lažnih profila koji ljude žica lovu. To su smradovi i smeća pokvarena i jos jednom molim da NE UPLAĆUJETE bilo kakav iznos jer se na društvenim mrežama svatko može predstavljati kako kod želi i tu pomoći nema! Pozdrav - napisao je Mirko na Facebooku.

Kada ste poznata osoba, morate se boriti i s ovakvim problemima gdje neimonovana osoba želi prevariti druge koristeći se vašim identitetom. Cro Cop je to otkrio i prijavio policiji, ali nažalost, takvih slučajeva ima još jako puno, gdje neke osobe žele doći do nova na nelegalan i nelegitiman način.