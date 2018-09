Napušteni pas pomaže treneru: Vodi utakmicu i trenira igrače

Paragvajski drugoligaš 2 de Mayo oduševio je sportsku javnost unikatnim potezom.

Njihov 'pomoćni trener' postao je - pas!

Mješanac se danima motao oko stadiona kluba, a onda ga je primijetio trener kluba Carlos Jara Saguier. Od tada su nerazdvojni, a pas je redovan na svakom treningu, utakmici i press konferenciji.

- Dao sam mu komadić empanade i od tada me pozdravlja svaki put kad dođem na posao. Više ne bježi od mene, nego režanjem prijeti našim protivnicima. Živi na stadionu, nikad se ne odvaja od mene, a kad zatvorim vrata prije odlaska kući, postane malo nervozan. Ali tijekom dana je vrlo prijateljski raspoložen i svi ga vole - rekao je trener.

Story of the day: Stray dog becomes "assistant coach" of Paraguayan club 2 de Mayo. Manager Carlos Jara Saguier one day fed her a piece of empanada... and she hasn't left his side since.



When 'Tesapara' isn't allowed in the technical area, she watches from the stands. [2demayo] pic.twitter.com/EuIMPBTRdu