Naručila ubojstvo muža koji nas je izbacio na Euru 2008., život mu spasio - njezin ljubavnik

Igrao je protiv Hrvatske na Euru 2008., a prošlih tjedana proživljavao pravu dramu. Emrea Asika pokušala je ubiti vlastita supruga s kojom ima troje djece i to kako bi se domogla njegova bogatstva

<p>Nije baš rasplet kao u sapunici kada Rodrigo sazna da je sam sebi majka, ali nevjerojatna priča dolazi iz Turske. Kao u sapunicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih</strong></p><p>Glavni akter je bivši igrač <strong>Galatasaraya, Fenerbahčea i Bešiktaša</strong>, nekadašnji reprezentativni stoper Turske <strong>Emre Asik</strong>, koji je igrao za Tursku na Europskom prvenstvu te kobne 2008. godine kada smo ispali na penale, a Turci su kasnije izgubili od Njemačke. Polufinale s Nijemcima nije vidio jer je upravo protiv <strong>Hrvatske </strong>zaradio žuti karton.</p><p>Njegova nekadašnja supruga <strong>Yagmur</strong> <strong>Asik</strong> optužena je za planiranje ubojstva i to nakon što je ubojstvo pokušala naručiti za vlastitog muža! Ova 27-godišnjakinja je s 19 godina starijim nogometašem u braku provela osam godina, a nakon što je Emre popunio papire za razvod pokušala ga je likvidirati.</p><p>Cijelu priču iznio je njezin ljubavnik, koji mu je tako spasio život.</p><p>- Imao sam aferu s njom. Ona je samo razmišljala kako da se dokopa bogatstva nakon njegove smrti. Tražila je od mene da ga ubijem, ali sam odbio. Jednom mi je donijela komad mesa i tražila je da pucam u to. Pucao sam, ali sam joj povikao: "Ne možeš to napraviti". Nakon toga je bila izuzetno bijesna - rekao je njezin ljubavnik <strong>Erdi Sungur </strong>pred turskim tužiteljstvom.</p><p>Pomaknuta Yagmur sve je isplanirala, nabavila je oružje i nakon što ju je ljubavnik odbio, pokušala je angažirati plaćenog ubojicu kojem je ponudila 1,2 milijuna dolara. Srećom, njezin ljubavnik nije mogao šutjeti pa je sa svime izašao u javnost te odlučio spasiti nedužnog čovjeka koji s Yagmur ima troje djece.</p>