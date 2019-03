Dani u Cibaliji: Potrgao nam je sve štucne prevelikim listovima

Mirko je često neke borilačke zahvate pokazivao na našem golmanu Tomislavu Vranjiću. Uvijek bi ga na zagrijavanju bacao po travi, ovaj je jadan cijelo vrijeme morao bježati od njega, kaže Davor Mladina koji je bio trener Cibalije u sezoni 2004/05. kada je za Vinkovčane nastupao i Mirko Filipović.

- Sve je to bilo jako simpatično, tada je u klubu bila odlična situacija, a Mirko je bio jedan od generatora pozitivne atmosfere. Uvijek me bilo malo strah hoće li na taj način ozlijediti Vranjića prije utakmice, ali srećom i vratari uvijek znaju pasti kako treba.

Kako je Mirko Filipović bio prihvaćen u svlačionici Cibalije?

- Ma Mirko je bio pravi pozitivac, baš je bio odlično primljen u našoj svlačionici. Znamo kako je on pravi šaljivdžija, takav je bio i u Cibaliji. Mi smo tada imali komfornu situaciju na prvenstvenoj ljestvici, pa smo mu mogli davati minutažu kada bi imali dobar rezultat. Koliko se sjećam on je za nas odigrao nekoliko utakmica, čak je igrao kvalifikacijski dvoboj protiv Novalje za ulazak u Prvu ligu.

Davor Mladina je nastavio...

- Mirko Filipović je i u prvoligaškoj utakmici protiv Dinama bio na klupi, a za modre su tada igrali Modrić, Ćorluka... Sjećam se, pred kraj utakmice se malo zagužvalo na terenu, srećom Mirko je ostao miran. Tko zna što bi se dogodilo da je on tada išao raditi reda, haha. On je cijelo vrijeme bio primjer pravog sportaša, a znao je igrati nogomet. Tako da me ni ne čudi što je kasnije toliko golova zabijao igrajući za Humane zvijezde.

A hrvatskom borcu u Vinkovcima je najveći problem predstavljala oprema.

- Joj, bilo je puno smiješnih situacija s Mirkom, najveći problem mu je bila oprema. Većina nogometaša uglavnom nosi S ili L dresove, a njemu su i XL bili premali. Najveći su mu problem predstavljale štucne, njih nikako nije mogao obući. Mirko ima stvarno velike listove, ma oni su poput bedra drugih igrača, gotovo nijedne štucne nije onda mogao normalno obući. Valjda nam je na taj način potrgao gotovo sve štucne, haha - završio je Mladina.