Naš Stipe! Miočić je ponosno razvio zastave Hrvatske i SAD-a

U kolovozu je i drugi put svladao Daniela Cormiera (41), a sad je Stipe Miočić (38) na zasluženom odmoru. Ponosno je pokazao hrvatsku i američku zastavu u dvorištu, dvije 'njegove' države

<p>Uvijek je ponosno isticao da je američki borac hrvatskih korijena te s ponosom isticao svoju hrvatsku krv, a <strong>Stipe Miočić </strong>(38) je u dvorište ponosno postavio hrvatsku i američku zastavu. Od njegove posljednje obrane titule prošlo je skoro pet mjeseci, a teškaški prvak UFC-a još uvijek odmara.</p><p>U ovoj situaciji trenira kod kuće gdje ima privatnu dvoranu te je više posvećen kćeri Meelah Claire (2) te supruzi <strong>Ryan Marie</strong>. Kako je i sam istaknuo, posla vatrogasca neće se odreći pa je nastavio pomagati onima kojima je to potrebno, a čeka pravu ponudu za povratak u oktogon.</p><p>Otkako je <strong>Jon Jones </strong>(33) napustio titulu prvaka u poluteškoj kategoriji i najavio pohod na Stipu Miočića, čeka se datum da Dana White objavi kako je taj meč i službeno dogovoren, a do tada možemo samo nagađati. Spominje se i kako <strong>Francis</strong> 'Predator' <strong>Ngannou (</strong>34) zaslužio novu priliku za napad na titulu jer ima četiri pobjede u nizu.</p><p>Još nije poznato što ćemo točno gledati, možda i susret Jona Jonesa i Ngannoua kao izazivača, ali vjerojatnije je da će Jones odmah dobiti priliku za napad na teškašku titulu jer u tom meču UFC vidi potencijalno veliku zaradu. No, još uvijek je sve samo u fazi spekulacije, a Stipe uživa kod kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe ekskluzivno za 24sata</strong></p><p>A kad stigne ponuda za meč, bit će spreman. Američko-hrvatski šampion želi nastaviti gdje je stao u UFC-u i postati najbolji teškaš u povijesti najjače svjetske organizacije slobodne borbe.</p>