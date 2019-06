Našli su krivca? Uhićen čovjek koji je osumnjičen za smrt Sale

U srijedu je u Engleskoj uhićen 64- godišnjak kojeg se sumnjiči da je odgovoran za tragediju i smrt argentinskog nogometaša Emiliana Sale. Nakon istrage koja je trajala mjesecima, britanski su detektivi priveli muškarca iz sjevernog Yorkshirea.

BREAKING: Dorset police have arrested a man over the death of Emiliano Sala on suspicion of manslaughter by an unlawful act.