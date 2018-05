Naslov tek teorija, ali realnost je da završimo ispred Hajduka

Rijeka je zakomplicirala vrh Prve HNL. OK, borbu za naslov vjerojatno nije. To ostaje tek teorija i titula se, 99.99 posto, neće obraniti nego otići u Maksimir, ali lov na drugo mjesto koje jamči dva tjedna odmora/priprema više prije početka ovoljetne euro-sezone... To su Bijeli definitivno ne samo zakuhali nego, dok je Hajduk gubio od Dinama i remizirao s Belupom, sebe stavili u 'pole position'.

Za razliku od Hajduka, Rijeka je Dinamo pobijedila. Na Dinamovom travnjaku. I to: teško desetkovani Dinamo koji je bio bolji i koji se žestoko napromašivao. Ili im je branu dignuo Simon Sluga (u Maksimiru se ne može trijumfirati bez jako dobre golmanske partije niti se to ikad dosad dogodilo).

Pa se do raritenog trijumfa došlo kroz apsurd: uz iznimno lošu igru i predivan gol postignut u situaciji nakon sretnog odbijanca na nogu Acostya koji je s više od 20 metara loptu lansirao u desne rašlje jer - nije imao što drugo s njom nego opaliti prema Livakoviću.

Dugoročno, igra je temelj svega. Ali kad je sezona u finišu, a drugo mjesto znači puno više od pukog prestiža nastavka višegodišnje dominacije nad Hajdukom... Svakom je Riječaninu daleko slađe pobijediti pa makar se igralo ispod svih očekivanih kriterija. Uostalom, Rijekinih pobjeda na Maksimiru garniranih raskošnom igrom vjerojatno se nitko na Kvarneru ni ne sjeća.

Gostovanje kod Dinama jako je specifična muka za Bijele, ne postoji stadion na kojem je Rijeci teže igrati i doći do bod(ov)a. Pa zato ni trobodu kod lidera ni u kojem slučaju ne treba "gledati u zube". Dobilo se Dinama u Zagrebu... 'Ko te pita za igru, dobro je! Mikro-analiza da bi se ispravilo pogreške će se, naravno, dogoditi, ali to je posao struke i momčadi, za preostala četiri ispita.

Nikad "osakaćeniji" Dinamo, možda i najlošija Rijeka ove sezone, a na kraju: Rijekina pobjeda na najtežem gostovanju. Četiri preostala protivnika posve su drukčija priča. Ako je pobjediv Dinamo, pobjedivi su svi. Rijeka odlučuje sama o sebi. S te, još četiri realno ostvarive pobjede bila bi - sigurno druga.

Tablica kaže ovo:

1. Dinamo 69 bodova (62:27)

2. Rijeka 63 (67:29)

3. Hajduk 62 (62:31)

Do kraja sezone Dinamo ide Belupu pa ima 'mini tramvaj-ligu': Lokomotiva - Rudeš - Inter. Šest bodova viška zapravo su 'neispustiva' prednost.

Rijeka ide Lokomotivi, igra kod kuće s Interom, odlazi Cibaliji i u spektakularnom zadnjem kolu čeka Hajduk. Drugo mjesto je realnost.

Hajduk igra kod Rudeša, ide Istri, ima domaću utakmicu s Osijekom pa mora na noge Rijeci. Samo bod manjka lako bi mogao ispasti nepremostiv.

Pogled unaprijed? Bijeli su za narednu sezonu zasad osigurali dolaske dvojice mladih braniča, austrijskog desnog beka Maria Pavelica (24) iz Rapida i makedonskog stopera Darka Velkovskog (22) iz Vardara. Teško, gotovo nemoguće, djeluje opcija da se zadrži najbolje, Bradarića i Hebera, a lista odlazaka i dolazaka sigurno će biti znatno duža u oba smjera. To je riječka nogometna realnost. Unatoč kojoj, squadra s Kvarnera ostaje u samom vrhu HNL-a i to je - veliki uspjeh kompletnog društva s Rujevice.