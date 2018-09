Nastavlja gaziti: Martić je s 11 gemova u nizu razbila Broady

Petra Martić ponovno igra u vrlo dobroj formi. Prošli tjedan osvojila je WTA Challenger u Chicagu, što joj je najvrjednija titula u karijeri. Ovaj tjedan igra WTA turnir iz serije 250 u Quebecu i druga je nositeljica.

U prvom kolu Martić je pregazila Amerikanku Naomi Broady 6-1 i 6-1. Tenisačica iz Duća počevši od prošlog tjedna još nije izgubila set. Protiv Amerikanke nanizala je 11 gemova te izborila osminu finala, gdje će igrati protiv Bjeloruskinje Olge Govortsove.

She’s on a roll!🔥



Petra Martic, 2nd seed, qualifies easily for the second round with a 6-1, 6-1 victory over N. Broady. #CoupeBN pic.twitter.com/DZn1b1y4YY