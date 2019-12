Nastavlja se Kloppova bajka u 'redsima': Ovo je sjajno mjesto

Iako je još prije nekoliko mjeseci tvrdio da će napustiti Liverpool po isteku ugovora koji ga veže do 2022., Jurgen Klopp (52) je s 'redsima' ipak potpisao novi, poboljšani ugovor. Poznato je da bi se njemački trener htio vratiti u Njemačku, ali čelnici Liverpoola su brže bolje sjeli s njim za stol i ponudili mu novi ugovor do 2024., a karizmatični trener je to prihvatio.

Do danas mu je na račun godišnje sjedalo devet milijuna eura. 'Redsi' nisu objavili koliku je povišicu dobio, ali za pretpostaviti je da su se engleski čelnici dobrano isprsili kako bi ga nagovorili da ostane na Anfieldu. Najplaćeniji trener Premier lige je Guardiola koji prima 23 milijuna eura godišnje, a Mourinho zarađuje čak 17,5 milijuna eura. Solskjaer je na osam milijuna eura, pa je za pretpostaviti da je pretekao Norvežanina.

- Za mene je ovo priznanje izgrađeno na svemu onome što smo postigli do sada. Kada vidim kako se klub razvija i kako se sve odvija, osjećam da moj doprinos klubu može samo rasti - rekao je Klopp za klupsku stranicu pa dodao:

- Kada sam stigao poziv 2015. godine, osjećao sam da smo jedno za drugo. Jedino s potpunim uvjerenjem da suradnja ostaje komplementarna s obje strane, mogu se obvezati da ću ostati do 2024. godine. Liverpool je tako dobro mjesto. Nisam uopće mogao razmišljati o odlasku. Ne postoji bolje mjesto od ovoga - kazao je njemački trener.

Foto: Dave Thompson/Press Association/PIXSELL

On je u klub stigao 2015. godine i povezao se s navijačima. Tada je potpisao ugovor na sedam godina, ali sada ga je produžio na još dvije godine. Navijači su ga zavoljeli, a sa svojom karizmom i crtom vođe odveo je momčad do najvećih visina. Ugradio je u njih njemački mentalitet i svoj poznati totalni nogomet. S puno trke i agresivnosti, točno onako kako su igrale sve njegove momčadi.

Doveo je igrače koje je htio, a sav trud je izašao na vidjelo. Prošle sezone osvojili su Ligu prvaka, a ove godine jure i po naslov Premier lige. Produljenje suradnje oduševilo je navijače koji će i dalje moći uživati u fantastičnim partijama Redsa i u borbama za naslove. A to je ono što Nijemac i garantira.