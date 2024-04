Nastavlja se žestoka bitka za HNL: Zrinski jedva dobio Orijent

Nogometaši Zrinskog Osječkog stigli su do vrijedne pobjede u 26. kolu Supersport Prve nogometne lige, momčad iz Jurjevca slavila je 1-0 na tvrdom gostovanju na Krimeji te produljila pobjednički niz na četiri utakmice zaredom.

No, ono bitnije, nastavila je ljutu bitku sa Šibenikom za plasman u HNL naredne sezone. Zrinski je novom pobjedom stigao do 63. boda u sezoni, Šibenčani su na pet manje, ali i sa susretom manje. Momčad Marija Carevića u nedjelju od 14 sati gostuje kod BSK Bijelog Brda, u susretu koji mora pobijediti kako ne bi kompromitirala sve dobro što je učinila do sada.

Zrinski slavio autogolom

Pogodak odluke na Krimeji pao je već u sedmoj minuti. Orijent je zakuhao sam sebi, a loptu je u vlastitu mrežu nespretno poslao Mario Tadejević. Domaćin je u nastavku imao nekoliko odličnih šansi, ali se propisno ispromašivao.

U 13. minuti je Antonio Galešić pucao glavom samo par metara od gola, no golman gostiju obranio je veliku šansu. Ricardo Bagadur je četiri minute kasnije tukao iz slobodnjaka malo pored okvira, a u 23. je Andrija Bubnjar opasno zaprijetio iskosa s desne strane, ali ponovno je koncentriran bio golman Zrinskog Marin Stanić.

Solin može preskočiti Orijent

Drugo poluvrijeme nije donijelo previše uzbuđenja, ali ni pretjerano efikasnog niti lijepog nogometa. Trener gostiju Igor Budiša dobio je žuti karton zbog protesta, no ono što se pamti su tri boda i rezultat 0-1 kao i u 17. kolu kada je Zrinski istim rezultatom slavio na Krimeji.

Nastavlja se bitka za plasman u HNL, ali i ona za ostanak u Drugoj HNL. Orijent je predzadnji i ima dva boda više od Solina koji sutra dočekuje Vukovar i koji slavljem može preskočiti suparnika.