Nastavljaju se teški dani u Ciboni: Trener odlučio otići nakon sastanka s čelnicima

Jakša Vulić je na ljeto preuzeo Cibonu. I sam je itekako znao u kakvo neizvjesno putovanje se upušta. Prvo, nije znao hoće li klub dočekati sezonu živ i koga od igrača će uopće imati na raspolaganju.

U takvim otužnim uvjetima je s 'vukovima' radio čudesa. Kako je klupski račun pod blokadom Fine, nisu mogli prijavljivati nove igrače pa su u domaćem prvenstvu u 11 utakmica igrala samo petorica seniorskih igrača. I u takvim nevjerojatno teškim okolnostima drže drugo mjesto, dok u ABA ligi imaju pristojne tri pobjede i sedam poraza.

Ipak, Vuliću je prekipjelo. Obećanja su svakodnevna, a ništa se ne miče s mrtve točke pa je odlučio napustiti klupu. Do daljnjega će ga zamijeniti njegov pomoćnik Bariša Krasić.

Svašta im obećavali, ništa nisu ispunili

Vulić je u utorak odradio trening s igračima pa se sastao s čelnicima kluba. Kako pišu Sportske novosti, obećali su mu da bi poslije Nove godine mogle sjesti plaće, ali i da bi klub ušao u sustav preoblikovanja, što znači da Cibona minimalno do ožujka ne bi mogla registrirati nove igrače za domaća natjecanja.

To znači da bi Vulić do tada, a možda i dulje, na raspolaganju imao samo petoricu seniora. I on i igrači su mjesecima slušali razna obećanja i bili strpljivi, ali ovo je bila kap koja je prelila čašu. Nakon sastanka je s čelnicima dogovorio sporazumni raskid.

- Nakon priprema, pred sam početak sezone postalo je jasno da nećemo igrati oba natjecanja s punim sastavom. I već sam tada bio na rubu odlaska, ali sam ostao. I dobro smo izgurali ovaj period, i što se tiče domaće lige, kao i što se tiče ABA lige, gdje imamo sasvim pristojne tri pobjede, mogli smo možda i više, ali i manje. To je izvan svih očekivanja, s obzirom na uvjete. Jasno je i da će tolika raubanja petorice igrača koji igraju oba natjecanja stići na naplatu. Kao i što je to nemoguć program. Evo, recimo, ovih pet novih igrača će igrati sa Splitom u četvrtak i onda će deset punih dana pauzirati do utakmice protiv Igokee u Laktašima. Možda se tako može izgurati jedan kraći period, postojala su neka nadanja, ali kad je rečeno da se ništa dogoditi po tom pitanju niti u sljedeća tri mjeseca u najboljom slučaju, to je za mene bio okidač - rekao je Vulić za SN.