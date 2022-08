Nate Diaz opet 'briljira': Doping kontrolu dočekao s - džointom!

Borba Khamzata Chimaeva (28, 11-0) i Natea Diaza (37, 20-13) na rasporedu je 10. rujna u Las Vegasu, a američkom je borcu uoči spektakla na vrata pokucala antidopinška kontrola. Diaz ju je dočekao s džointom u ustima!

- Ovaj čovjek mi ne želi izaći iz kuće jer mu nisam dao dovoljno pišaline. Samo ga ona zanima. Za**bavam se s USADA-om već drugi. Dođi za šest sati dat ću ti koliko treba - kazao je u javljanju uživo na Instagramu vidno 'napušeni' Diaz.

Ipak, ukoliko u tijelu Diaza ne bude pronađene zabranjene supstance on neće imati baš nikakvih problema budući da je uživanje u marihuani dopušteno UFC borcima, naravno ako tako nalažu i zakoni države u kojoj se nalaze, žive, treniraju...

Dugo je marihuana u sportu bila 'kriminalizirana', a najveći zaokret dogodio se 2015. kada je borba između Nicka Diaza i Andersona Silve proglašena 'no contestom' budući da je Diaz 'pao' na kanabis, a Silva na anaboličke steroide. Brazilac je za to dobio godinu dana suspenzije, Diaz čak pet (!?), a neki su zahtijevali i doživotnu zabranu. Iako je dokazano da kanabis ne može poboljšati performans, dok steroidi to itekako mogu.

Nate Diaz posljednji je put u kavezu bio prije više od godinu dana kada je izgubio od Edwardsa, dok je neporaženi Chimaev posljednju borbu odradio prije nekoliko mjeseci protiv Burnsa i krupnim koracima korača prema tituli u UFC-ovoj velter kategoriji. Trenutačno ju drži Edwards, koji je prije samo nekoliko dana brutalno nokautirao Usmana.

