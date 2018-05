'Navalili su na nas poput pasa, samo su stizali. Bilo je užasno'

Uoči finalne utakmice Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola, koja će se u subotu odigrati u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, skupina domaćih huligana napala je nekoliko Liverpoolovih navijača usred večere u jednom kijevskom restoranu.

Huligani s kapuljačama i maramama na licu su nasrnuli na njih, a navijači 'redsa' su se probali zaštiti stolovima i stolicama u restoranu Rooster. Međutim, nije im to previše pomoglo. Huligani su počeli na njih bacati sve što im se našlo pod rukom, od čaša, pribora pa do tih istih stolova i stolica.

Gostujući navijači ostali su krvavih lica, zadobili su brojne ogrebotine i rane po licu i vratu. Bili su šokirani reakcijom ukrajinske policije, koja je uhitila samo dvojicu huligana.

Jedan od napadnutih, James Frost (50), izjavio je:

- Večerali smo. Nikoga nismo uznemiravali. Nisam zbog ovoga došao ovdje. Došao sam gledati nogomet - rekao je i nastavio:

- Tu smo tek četiri sata i već su nas napali. Nasrnuli su na nas kao čopor pasa. Samo su stizali. Bilo je užasno.

Just seen the news that Liverpool fans attacked by a group of 20 hooligans after 8.30pm tonight in the Ukrainian capital while in a quiet restaurant...



Shocking stuff pic.twitter.com/MKp0EH3can