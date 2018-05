Navijač sa zabranom unajmio dizalicu da može gledat tekmu

Kako ljubav prema najdražem klubu nadilazi mnoge granice vidjeli smo već više puta. Ali, jedan navijač iz Turske je "prešao igricu".

Navijač Denizlispora dobio je zabranu dolaska na stadion godinu. No, ni to ga nije spriječilo da dođe gledati svoju najdražu momčad. Denizlispor je igrao bitnu utakmicu za opstanak protiv Gaziantepspora (5-0), a kako je pod svaku cijenu želio uživo pogledati utakmicu, odlučio je unajmiti dizalicu i parkirati je neposrednoj blizini stadiona. Kran je podigao točno iznad tribine te je u miru mogao gledati utakmicu i to iz privatne VIP lože!

Njegova snalažljivost postala je apsolutni hit na društvenim mrežama, a i pokazatelj kako čovjeka ništa ne može spriječiti u ljubavi prema najdražem klubu.