Navijač je slavio poništeni gol Benzeme pa pao preko ograde

U subotu su se u Kijevu za naslov prvaka Europe borili Liverpool i Real Madrid, a kao pobjednik je izašla momčad iz prijestolnice Španjolske.

Slavili su Madriđani s 3-1, a sve zasluge idu fantastičnom Garethu Baleu, ali i izrazito lošoj večeri golmana 'redsa' Lorisa Kariusa koji je Realu poklonio dva gola.

Iako je utakmica bila puna svakakvih detalja, za oko nam je zapao jedan detalj s tribine koji se dogodio u 43. minuti utakmice kada je Benzema zabio, ali pomoćni sudac opravdano poništio gol zbog zaleđa.

Cijela akcija krenula je od Isca koji je sjajnim centaršutom pronašao Ronalda koji se nalazio u zaleđu. No, Portugalac je svejedno glavom tukao, ali Karius mu je fantastično obranio udarac.

Nakon toga se lopta odbila do Benzeme koji ju bez problema posprema u mrežu. Iako je gotovo cijeli stadion pomislio da je Real poveo, pomoćni sudac je već podigao zastavicu i označio zaleđe.

No, za jednog navijača Reala je to bilo prekasno jer je on već skočio te kako se čini pokušao preko ograde doći do terena da proslavi gol s igračima Reala.

Na njegovu nesreću, loše je odskočio i samo se prebacio preko ograde.