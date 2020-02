Navijač uletio u teren: Golman ga srušio, igrač udario u glavu!

Osim nogometnog znanja, rezervni golman Avaíja Gledson (36) i veznjak Bruno Silva (33) pokazali su znanje i na području borilačkih vještina. Naime, na susretu utakmice savezne lige spomenuti je veznjak Silva nakon zamjene provocirao navijače Figueirensea, a dvojica od njih su odlučila uzeti pravdu u svoje ruke i obračunati se s igračem na terenu.

Pet minuta prije kraja utakmice jedan je od njih došao i do klupe gostujuće momčadi te krenuo u 'trash talk', a rezervni golman Gledson nije dugo čekao već ga je judo rušenjem srušio na pod. Nije dugo čekao Bruno Silva po kojeg su došli već je poput brzog vlaka doletio i nogom u glavu na podu udario navijača kojeg je na tlo posložio Gledson.

Rezervni golman Avaíja bio je kolateralna žrtva jer je i on dobio u glavu, a nakon toga je Silva navijača udario u noge jer ga je njegov suigrač štitio kako ga Silva ne bi opet udario u glavu. Nakon toga rezervni je golman gostujuće momčadi morao staviti led na glavu, a nakon toga krenuo je šou i na tribinama.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf