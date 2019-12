Navijač zahvalan kapetanu Ivi: Hvala ti, Zadar je iznad svega!

Pred božićne praznike, vrijeme praštanja i darivanja, kapetan Zadra pokazao je ogromno srce, pokazao je da s razlogom nosi kapetansku vrpcu i da može biti primjer svim igračima u ligi.

Zadar je u najvećem hrvatskom derbiju pobijedio Cibonu (79-77), no pobjeda je pala u drugi plan. Naravno, Zadranima je uvijek posebno drago dobiti najvećeg rivala, no ono što je nakon utakmice napravio Ive Ivanov najveća je zadarska pobjeda. I ljudska. Kristijan Roko Škara veliki je navijač Zadra, koji na utakmice dolazi s ocem ili stricem. I to na svaku utakmicu.

Kako ima problema s nogama, Kristijanu je potrebna pomoć da bi se popeo i spustio s tribina u Višnjiku. Obično su to obitelj ili prijatelji, no ovaj put na pravome mjestu našao se Ive Ivanov. Nakon utakmice Kristijan se nije mogao sam spustiti niz stepenice, ali nasreću, tu se našao Ive Ivanov. Igrač velika srca nije dvojio niti sekunde. Odmah je prešao ogradu i krenuo pomoći.

- Išao sam pozdraviti navijače i vidio čovjeka koji sam s tribina nosi dečka koji ima problema s nogama, pa sam mu pomogao. To bi svatko u dvorani učinio, to je ništa prema tom dečku koji je tamo na svakoj utakmici! On je najveći heroj jer kad njega vidimo, ni nama ne bude ništa teško, nemamo pravo ni na što se žaliti i puno je lakše pobijediti - rekao nam je Ive Ivanov, kapetan KK Zadra.

Točno. Ivanov je postupio onako kako bi trebao svatko od nas. I zato je on najveći heroj utakmice, junak večeri.

- U prvi trenutak sam pomislio da mu je pozlilo, a onda su mi rekli da je to strastveni navijač Zadra koji ima problema s nogama, ali unatoč tome dolazi na svaku utakmicu, s ocem ili stricem, koji mu pomažu popeti se na tribine.

Dirljiv trenutak u kojem igrač pomaže navijaču završio je u Facebook grupi “KK Zadar fans” kao hvalevrijedan potez.

- Pobjeda Zadra protiv Cibone u Krešinu domu ugrijala je duše vjernih obožavatelja košarke, ali slika koja danas obilazi društvene mreže nema veze s poretkom na ljestvici ili slavljem nad rivalom.

Fotografija je to kapetana Ive Ivanova koji, iako izmoren i iscrpljen od stresne završnice, pomaže s gornje tribine spustiti vjernog mladog navijača koji zbog bolesti ima poteškoće s hodanjem - stoji na stranici.

Kristijan je veliki ljubitelj zadarske košarke i veliki navijač Zadra.

- Meni je pomogao kapetan Ive, ovim putem mu zahvaljujem, kao i svim navijačima. Zadar iznad svega - poruka je vjernoga Kristijana.

Ive Ivanov vratio je vjeru u sve nas, pokazao je da u sportu nije važno samo pobijediti, da je puno važnije veliko srce. Zadar je dobio potvrdu da imaju kapetana s kojim se mogu ponositi...