Navijači Arsenala ludi su za Ceballosom, 'redsi' se provukli

Arsenal se u 2. kolu Premiershipa susreo s Burnleyem te nakon prve, upisao i drugu pobjedu na početku sezone. Bilo je 2-1.

Alexandre Lacazette zabio je za vodstvo Arsenala u 13. minuti, a u 43. minuti Ashley Barnes vratio je Burnley u egal. Pobjedu je donio Pierre-Emerick Aubameyang golom s vrha kaznenog prostora u 64. minuti.

Asistent oba gola Arsenala bio je Dani Ceballos. On je tek treći igrač Arsenala kojemu je pošlo za rukom da upiše dvije asistencije u prvome nastupu u Premiershipu od prve minute.

Arsenalovi navijači su Twitter preplavili upravo objavama o dvostrukom asistentu. Nazivaju ga "umjetnikom na travnjaku" i mole ga da ostane u klubu, u kojemu je trenutačno na posudbi iz madridskog Reala do sljedećeg ljeta.

- Ceballos daje Arsenalu sve što su dobili od Ramseya, sve što nisu dobili od Carzole i malo više od onoga što su dobili od Özila - stoji u jednom tweetu.

Ceballos is a baller 🔥🔥 — kennafc (@kennacles) August 17, 2019

Dani Ceballos man. Please stay. This guy is pure quality. — W 🔴⚪️ / 🇹🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Wayne_Writes) August 17, 2019

Haven’t seen a player really change the *entirety* of the movement of the team like this in a while. — 1.76 acres (@1point76acres) August 17, 2019

25 mins into his full debut and we absolutely must sign @DaniCeballos46 permanently 😍😍😍 #AFC — Nathan Twigg (@nathss21) August 17, 2019

Ceballos gives Arsenal everything they got from Ramsey, everything they missed from Carzola and a lil more than they get from Ozil (work rate).... complete midfielder ya. — Gary Bruce Wayne (@DaRealGaryH) August 17, 2019

Nije niti čudno što ga hvale. Naime, Dani Ceballos je imao više dodavanja (97) i šansi (4) nego ijedan igrač Arsenala u ovome susretu.

Zahvaljujući ovoj pobjedi, "topnici" su krenuli u sezonu s dvije pobjede u dva kola nakon deset godina. U prvom su kolu s 1:0 slavili u gostima kod Newcastlea, a ova pobjeda im je ujedno i 11. uzastopna pobjeda protiv Burnleya u svim natjecanja.

Na utakmici je nastupio i bosanskohercegovački nogometaš Sead Kolašinac, dok je Mesut Özil gledao susret s tribina.

Liverpool je pobijedio Southampton na gostovanju 2-1, ali teško je živio. Sadio Mané doveo je "redse" u vodstvo protiv bivšeg kluba u prvoj minuti nadoknade prvog dijela krasnim golom s ruba šesnaesterca pa je asistirao Robertu Firminu za 2-0 u 71. minuti.

No nakon pogreške golmana Adriána, koji se ipak oporavio nakon što ga je navijač ozlijedio u europskom superkupu protiv Chelseaja, bivši igrač Liverpoola Danny Ings smanjio je zaostatak "svetaca" u 83. minuti i završnicu učinio jako zanimljivom.

Southampton se mogao sasvim vratiti u utakmicu samo tri minute poslije kad je sam kao duh na petercu ostao Ings, ali propisno se osramotio promašivši cijeli gol iz šanse koju je jednostavno morao zabiti. Bodovi su tako otišli na Anfield.

