Navijači 'bilih tića' nadglasali zvučnike na stadionu, pet tisuća ljudi poručilo: Ovo je Hajduk!

Najdojmljiviji trenutak bio je kada se s razglasa zaorila neslužbena himna navijača Borussije "You never walk alone" koju su navijači Hajduka nadglasali pjesmom "Na Poljudu, na Poljudu sa one strane Marjana..."

Od ranog jutra ulicama Dortmunda prema centru grada kretale su se grupice navijača Hajduka u iščekivanju četvrtfinala Lige prvaka mladih, u kojem su njihovi ljubimci zaigrali protiv mlade momčadi Borussije. Oko 15:00 sati dvije velike grupe okupirale su kafiće na glavnom gradskom trgu, pjevali su Hajdukove pjesme i zabavljali se pod budnim okom policije. No nije bilo potrebe za intervencijama, bili su to uglavnom naši ljudi koji žive i rade u Njemačkoj i nisu došli raditi probleme nego uživati u nogometu i pozdraviti gostovanje Hajduka. A stigli su doslovno iz svih dijelova Njemačke, od Münchena, Nürnberga i Stuttgarta, preko Frankfurta i Berlina, do Kolna i Düsseldorfa..., a porijeklom iz svih dijelova Hrvatske. Najviše naravno iz Splita i okolice te cijele Dalmacije, Brač, Hvar, Trogir, Šibenik, Zadar, ali i Pag, Rijeka, Osijek, pa Hercegovina, Široki, Mostar, Livno... "Ni'ko kao Hajduk iz Splita", "Ja te volim Hajduče", odjekivalo je trgom, a onda su se navijači uputili prema Signal Iduna Parku, stadionu Borussije na kojem su ih dočekali kordoni policije. Organizacije je bila na vrhuncu, kao da se igra Liga prvaka a ne Liga prvaka mladih, i sve je opet proteklo bez problema. Pokoju baklju policija nije zamjerila... Navijači Hajduka nadglasali i zvučnike Ipak najdojmljiviji trenutak bio je kada se s razglasa zaorila neslužbena himna navijača Borussije "You never walk alone" koju su navijači Hajduka nadglasali pjesmom "Na Poljudu, na Poljudu sa one strane Marjana..." A kad su na travnjak uzašli "Dortmunder Jungs" i "Hajdukovi tići" stadionom se prolomio pljesak. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Iako je bilo ispunjeno maksimalno 10-ak posto kapaciteta velebnog stadiona, koji prima oko 80.000 gledatelja, podrška je bila glasna. Navijači su Hajdukovu mladost ispratili povicima "Hoćemo pobjedu", a oni su im uzvratili pljeskom. "Ovo je Hajduk" odgovorila je tribina na kojoj je po slobodnoj procjeni bilo barem 5.000 navijača Hajduka, koji su pjevali od prve minute...