Navijači Cityja pobunili se protiv Guardiole zbog Gvardiola: 'Pa, čovječe, zašto ga ograničavaš?

S 21 godinom Joško Gvardiol već sada je jedan od najboljih stopera na svijetu. Mnogi su se pitali kako će se snaći u Manchester Cityju, pod palicom Pepa Guardiole koji teži savršenstvu. Pep je itekako znao što je dobio u igraču od 100 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Život Kovačića i Gvardiola u Manchesteru

Pokretanje videa ... Izabel Kovačić pokazala što rade Gvardiol i Mateo u slobodno vrijeme: 'Ovo je stvarni život...' | Video: 24sata/Instagram

Joško je po dolasku odmah postao stožerni igrač engleskog stroja i Pep ne može prvi sastav zamisliti bez njega. Došao je kao najskuplji stoper u povijesti, ali većinu vremena provodi na lijevom boku. Ima ga po cijelom terenu, sudjeluje u izgradnji napada svoje momčadi, a navijače Cityja oduševio je snagom, brzinom i fantastičnom kontrolom lopte. Dojma su kao da može odigrati bilo koju poziciju na terenu pa čak i one u napadu bez ikakvog problema.

Gvardiol igra na lijevom beku, navijači se bune

Ipak, i takvom igrači dogodi se krizno razdoblje u koje je upao zajedno s klubom. Sigurno ni sam Pep Guardiola ne pamti kada je njegova momčad zadnji put ovoliko puta kiksala. U posljednjih šest utakmica u Premier ligi slavili su tek jednom, toliko puta i izgubili te triput remizirali. Jednostavno, premalo za klub prepun klasnih igrača i genijalaca. City ne igra loše, štoviše, većinu utakmica dominira, stvara šanse i zabija, ali obrana je neobično porozna i prelako puca.

Foto: LEE SMITH

Gvardiol je došao u klub kao netko tko će biti lider obrane, ali njegov skoro prezimenjak ga je prebacio na lijevi bok. I ne funkcionira to loše obzirom na Joškove velike kvalitete u svim segmentima igre, no mnogi misle da time Guardiola ograničava njegove sposobnosti te da njegov potencijal ne može doći do izražaja u potpunosti. Upravo se oko njegove pozicije vodi najviše polemike, a navijači su podijelili svoje mišljenje nakon remija protiv Crystal Palacea (2-2).

- Guardiola ga ograničava svojom taktikom, tako je napravio i Kalvinu Philipsu. City treba otpustiti Pepa kako bi izvukli najbolje iz Gvardiola - ponudio je rješenje jedan od navijača Cityja na X-u, nekadašnjem Twitteru.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Guardiola na poziciji stopera koristi Stonesa, Diasa, Akea i Akanjia, no navijači Cityja smatraju da bi upravo Joška morao staviti u sredinu obrane.

- Pa čovječe, vrati tog dečka na stopera. Ni Pep nema pojma zašto mu Joško igra na lijevom boku - piše jedan navijač.

Hrvatski reprezentativac odigrao je 18 utakmica za europskog prvaka i jednom asistirao u Ligi prvaka protiv svog bivšeg kluba Leipziga. U nekoliko utakmica utopio se u sivilo svoje momčadi i griješio, ali ne zaboravimo da je riječ o igraču od 21 godinu. Nitko nije savršen, pogotovo u tim godinama, a ako ne griješi, kako će naučiti nešto i rasti? To se odnosi i na sam klub.

Foto: Carl Recine/REUTERS

City je prethodnih sezona funkcionirao kao stroj. Nikada nisu imali ovakvu krizu, šetali su se Premier ligom i na kraju došli do tri naslova u nizu. Nisu oni ništa lošiji nego ranije, štoviše, imena su još moćnija, ali dogodio se splet okolnosti i niz ozljeda, pogotovo ključnog igrača Kevina De Bruynea. Poremetilo je to momčad i osjeti se na rezultatima.

Sezona je duga, puno je uspona i padova i ne sumnjamo kako će se City uskoro izvući iz krize. A s njim i sam Joško pokazati puni sjaj.