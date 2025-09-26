Obavijesti

DOTAKLI SE MAMIĆA

Navijači Dinama složili grafiku na Redditu: 'Za one koji misle da je kriminalac bio uspješan'
Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Na grafici se prikazuje koliko je Dinamo bio uspješan u europskim natjecanjima zadnjih sedam godina Mamićeve vladavine i u periodu od kada ga više nema u klubu. Rezultati su zanimljivi

Dinamo je na najbolji mogući način otvorio novu Europsku sezonu. Sjajnom igrom "modri" su srušili Fenerbahče 3-1 u prvom kolu Europske lige i pokazali da ove sezone misle ozbiljno na svim frontovima. Euforija među navijačima Dinama je se budi te su pristalice "modrog" kluba na Redditu iskopale zanimljivu grafiku, koja pokazuje koliko je Dinamo uspješan sada i koliko je mogao u Europi za vrijeme vladavine bjegunca od hrvatskog pravosuđa, Zdravka Mamića.

- Grafika savršena za one koji još uvijek misle da je kriminalac koji je opljačkao Dinamo bio uspješan u Europi - stoji u naslovu grafike koja prikazuje da je Dinamo nakon Mamića dosta uspješniji u europskim natjecanjima.

Foto: screenshot/reddit

Naime, u zadnjih sedam godina Mamićeve vlasti u Dinamu, Dinamo je u Ligi prvaka upisao samo jednu pobjedu (Arsenal). Nakon njegovog odlaska, Dinamo je pobijedio pet puta, uključujući velike "skalpove" protiv Chelseaja, Milana i Atalante. Što se tiče remija, Dinamo je imao jedan u vrijeme Mamića, a pet nakon njega, dok su porazi s 22 pali na 10.

Cijelu grafiku pogledajte OVDJE.

Europska liga pokazuje još veći uspjeh Dinama nakon odlaska Mamića. U zadnjih sedam godina njegovog boravka u klubu, "modri" su ostvarili dvije pobjede i devet poraza, dok su nakon njega imali 12 pobjeda i dva poraza, stoji na grafici. Navijači tako zaključuju da Europska proljeća više nisu iznimka, već realnost.
 

