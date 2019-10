Navijači gađali suca! Mladost u zadnjoj sekundi šokirala Rudića

Cijela utakmica Mladosti i Pro Recca u Ligi prvaka stala je u posljednjih 30-ak sekundi. A na koncu je završila remijem 11-11 iako je vrlo lako mogla na bilo čiju stranu. "Žapci" su prvi otkinuli bod talijanskom velikanu nakon čak 24 uzastopne pobjede u grupnoj fazi elitnog natjecanja!

Zagrepčani su se prvo obranili 25 sekundi prije kraja i imali gotovo cijeli napad uz time-out da dođu do pobjede. No napravili su prekršaj u napadu, Ratko Rudić potom je zvao time-out za Pro Recco koji je izborio peterac pet sekundi prije kraja.

Bijesni su bili navijači "žabaca", gađali su predmetima suca s tribina, a Srbin Dušan Mandić ostao je smiren i zabio za vodstvo Pro Recca - činilo se, i pobjedu. Ipak, nije bilo tako.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U preostalom vremenu Mladost je uspjela izboriti prekršaj na gotovo pola terena, a do lopte je došao Rumunj Cosmin Radu i u zadnjoj sekundi zabio za veliki bod mladostaša.

Najbolji strijelac za domaćine bio je Luka Bukić s tri gola, Miloš Ćuk dodao je dva, a Ivan Marcelić imao je osam obrana. Kod Pro Recca Filip Filipović zabio je dva, kao i Francesco di Fulvio i Dušan Mandić.

Nakon tri kola Mladost je četvrta u skupini B s četiri boda, Pro Recco je treći sa sedam, a na vrhu su mađarski klubovi Ujbuda i Ferencvaros s po devet.

- Odlična utakmica, drago mi je što smo se tako dobro držali protiv najbolje momčadi na svijetu i što smo izvukli pozitivan rezultat. Nadam se da ćemo nastaviti s dobrim igrama i dalje - kazao nam je Luka Bukić.

- Luda završnica? To je sklop novih pravila, tako je na kraju ispalo da smo uspjeli zabiti u zadnjoj sekundi. Ne bih komentirao suđenje. Tri gola? Ma naravno da sam zadovoljan, ali bitnije je napraviti pozitivan rezultat. Treniramo, nadamo se i borimo se za taj Final Eight, nadamo se da ćemo to i ostvariti na kraju - dodao je.

Pohvale na račun Zagrepčana sipao je i centar Josip Vrlić.

- Protiv najboljeg kluba na svijetu dali smo maksimum i izvukli neriješeno na kraju. Imali smo malo sreće i nesreće, ali na kraju je zasluženo neriješeno - rekao je Vrlić i dodao:

- Nova pravila daju brzinu, daju na dinamičnosti. Nama daju pet isključenja zaredom u obrani, u napadu nijedno i zatvorili su praktički utakmicu. Pokazali smo da se dižemo iz utakmice u utakmicu i igramo sve lepršavije i bolje. Nikša Dobud ili ja? Imamo vrhunske centre, sretan sam što se vratio i Tucak ima slatke brige.

- Napravili smo prekrasnu vaterpolsku predstavu s izvanredne dvije momčadi. Gledat ćemo gurati paralelno i u regionalnoj ligi i kupu. Ako tako nastavimo, to je ozbiljna priča. Ovo mi je bila prva utakmica protiv Rudića, igrali smo neke sparing utakmice i bilo je naznaka da ima to nekog smisla, što smo i potvrdili. Bod nam može biti iznimno važan i dragocjen u daljnjem natjecanju - rekao je Zoran Bajić, trener Mladosti.

- Kao što sam i predviđao, Mladost je u jako dobrom periodu rezultatskom i igračkom. Ušla je jako motivirano u čvrstoj kontakt igri, što je dopustio kriterij suđenja. Mi nismo odgovorili, napravili smo greške koje ne bismo smjeli, realizacija igrača više nije bila dobra i završilo je kako je završilo. Mladost je zaslužila bod, a mi moramo napraviti analizu i vidjeti što nije bilo dobro - kazao je Ratko Rudić, trener Pro Recca, i dodao:

- Zadnji gol? Taj faul koji je bio, vrijeme je sporo prolazilo... Ali što je tu je, nećemo cjepidlačiti. Publika je uživala i Mladost je osvojila bod. Ovdje su svi zadovoljni, a u Pro Reccu baš i ne. Final Eight? Naravno da Mladost ima kvalitete za to. Ovo je mladi golman, da je bio Bijač mogao bi riješiti situacije na drugi način. Ali nije to bio problem. On već trenira, vidjet ćemo kad će mu liječnici dozvoliti da počne braniti. Mogao bi vrlo brzo zaigrati.