Navijači Hajduka zasuli profil bivšeg trenera: 'Vratite se na Poljud! Za vas ima mjesta...'

Nakon što je primio brojne čestitke, Valdas Dambrauskas sjeo je u svlačionicu, prekrio glavu i zaplakao. Ronio je suze od sreće i radosti, što je donio Hajduku prvi trofej nakon devet godina čekanja. Bilo je to u svibnju 2022. godine nakon što je s klubom osvojio Kup protiv Rijeke.

Navijači su ga tih dana dizali u nebesa, Split je živio kao u bajci i nakon dugo vremena stvorio muke Dinamu u borbi za naslov. Splićani su se do dva kola prije kraja borili za titulu. No, sva ta bajka raspala se do rujna 2022. godine kada je dobio otkaz nakon poraza od Šibenika. I dan danas navijači žale za njime jer smatraju da je Hajduk pod njim igrao najdojmljiviji nogomet u posljednjih nekoliko godina pa ga mole da se vrati nazad!

Mislav Karoglan otišao je nakon poraza od Rijeke i oproštaja od borbe za naslov, a do kraja sezone na klupi će sjediti Jure Ivanković. Teško je vjerovati da će svoj mandat produljiti i na novu sezonu pa u klubu već sada razmišljaju o dugoročnom rješenju. Da se navijače pita, to bi bio Valdas prema kojemu gaje veliko poštovanje i divljenje zbog znanja, ali emocije i ljubavi koju je pokazao u Hajduku.

Zasuli su njegov profil na Instagramu s porukama:

- 'Vrati nam se', 'U Splitu si uvijek dobrodošao', 'Čekamo te, za tebe uvijek ima mjesta u klubu', 'Vrime je, Valdase, vrati se'.

Njegov povratak bit će teško realizirati jer je Litavac već dogovorio angažman za novu sezonu pa će klub morati potražiti neko drugo rješenje. Na ljeto će preuzeti ciparsku Omoniju s kojom je potpisao ugovor na dvije godine. Inače, nakon odlaska iz Hajduka sjedio je samo na klupi grčkog prvoligaša OFI s Krete, ali tamo je dobio otkaz nakon nešto više od godinu dana. U Hajduku je u deset mjeseci pobijedio 23 puta, remizirao osam puta i izgubio sedam puta u 38 utakmica.