Navijači Hajduka zazivaju povratak Teklića: 'Ne znam zašto rade to, on je naš igrač!'

Sjajni Tonio Teklić opet je u žiži zbivanja. Odigrao je maestralno u velikoj pobjedi protiv Osijeka (4-1) i sve oduševio velemajstorskim golom koji je na kraju ipak pripisan kao autogol Ivušića.

Tonio više nije nepoznato ime u HNL-u, jedan je od najboljih igrača dosadašnjeg dijela prvenstva i pitanje je do kada će igrati u Varaždinu. A o njemu se pričalo i uoči utakmice Varaždina i Šibenika (petak, 18 sati), koju je najavio trener Varaždinaca Mario Kovačević.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Sve su češće glasine o potencijalnom povratku Teklića u Hajduk. Došao je ovog ljeta besplatno u Varaždin, no navijači ga žele nazad. Širi se to po društvenim mrežama, a sve je došlo i do samog igrača koji je to objavio, očito dajući do znanja kako jedva čeka vratiti se na Poljud. No, jako puno toga pita se i njegovog aktualnog poslodavca, koji ni ne pomišlja o puštanju najboljeg igrača.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- On je mladi dečko koji reagira instinktivno, ništa zločesto, ja ga razumijem, nije lako ni njemu, stalno je pritisak na njemu, zadnju utakmicu je pokazao ne utječe to na njega, igrao je dobro. Malo je nespretno to... On voli Varaždin, mogu pogledati svi ljudi utakmicu protiv Hajduka kako je igrao, davao cijeloga sebe... Ovi ljudi koji govore da nije htio igrati protiv Hajduka... Razumijem da je proživio dole svoju mladost, ali on je glavom tu, on je naš igrač. Ne znam zašto dolje novinari rade stalno neke probleme oko njega, ali proći će, mlad je. Zato smo tu ja kao trener i stariji kolege, on je duša od djeteta i neće na njega to utjecati, siguran sam. On je svjestan da je igrač Varaždina, da ga ljudi tu vole, da mora to malo korigirati. To se treba u profesionalizmu malo manje... Govorim mu da mu mora fokus biti na nogometu pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Nadam se da će napraviti veliki iskorak, ali najbitnije je sada da pokazuje dobre utakmice tu i da uveseljava naše navijače - rekao je Mario Kovačević.

Svaku priliku Teklić koristi za odlazak doma u Split pa i posjet Poljudu. Želja mu je dobiti još jednu šansu, zaigrati u bilom dresu. No, njega se tu jako malo pita.

Najčitaniji članci