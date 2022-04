Navijači Herthe ponizili igrače: 'Htjeli smo samo izbjeći sukob'

U predivnoj atmosferi pred 75.000 navijača na Olimpijskom stadionu u Berlinu odigran je gradski derbi između Herthe i Uniona. Gosti su slavili s 4-1 i nastavili borbu za Europu, dok je nekadašnji njemački velikan ostao u zoni relegacije, a izvjesno je da će sa Stuttgartom i Arminijom do posljednjeg kola voditi borbu za ostanak.

Kako god, visoki poraz od gradskog rivala nikako se nije svidio navijačima Herthe koji su nakon utakmice zahtijevali od igrača da skinu dresove i ostave ih na travnjaku što su nogometaši i učinili!

- Teško je reći zašto smo to učinili. Bila je to samo jedna gesta, poprilično je jasno da su naši navijači ljuti. Mi smo htjeli izbjeći sukob i zato smo to napravili - rekao je gol do pasa nogometaš Herthe Maximilian Mittelstädt.

- Ja sam uvijek nosio svoj dres s ponosom. Razumijem nezadovoljstvo, ali morate biti sportaši prije svega - prokomentirao je situaciju sportski direktor Herthe Fredi Bobic, a s njime se složio i legendarni Felix Magath, koji sjedi na klupi Herthe.

Dok su neki tugovali, drugi su, logično, slavili. Palile su se baklje, tribine su 'gorile', a jedino što je falilo na travnjaku jest neki trofej jer navijači Uniona slavili su kao da su osvojili Bundesligu...

