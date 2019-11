Navijači Intera dali su podršku Mihajloviću: Siniša, ne odustaj!

Srpski trener Siniša Mihajlović nije bio u mogućnosti voditi svoju Bolognu u okršaju Serie A s Interom. Njegov klub vodio je 1-0, a na kraju je Romelu Lukaku s dva gola u samoj završnici utakmice donio pobjedu svojoj momčadi.

A 50-godišnjeg Mihajlovića, koji boluje od leukemije, sjetili su se upravo navijači - Intera.

Podigli su transparent s natpisom na srpskom jeziku:

- Napred Siniša, veliki si borac, ne odustaj!

✍️ | A TOUCH OF CLASS



"Keep going Sinisa, you're a great fighter, don't give up!"



A message for Sinisa #Mihajlovic from the #InterFans 🙏#BolognaInter 🖤💙🖤💙 pic.twitter.com/mhgJCCDY09