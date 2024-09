Navijači Istre vrijeđali Paola Tramezzanija, on krenuo prema njima! Reagirala i policija...

Trener Istre Paolo Tramezzani i navijačka skupina Demoni već neko vrijeme su na ratnoj nozi. Navijači nisu zadovoljni igrama kluba u novoj sezoni pa to nezadovoljstvo često iskazuju vrijeđanjem Talijana, a ni on im ne ostaje dužan. Ovaj put je njihova netrpeljivost dosegla toliku razinu mržnje da je Tramezzani krenuo prema tribinama!

Istra je remizirala sa Šibenikom na Šubićevcu (0-0), a nakon utakmice pripadnici Demona gnjusno su vrijeđali trenera pulskog prvoligaša, piše Slobodna Dalmacija. Izbacilo je to iz takta Tramezzanija koji je ušao s njima u verbalni sukob, a čak je morala i policija reagirati i primiriti situaciju. Sve u svemu, čelnici su u velikim problemima jer nepodnošljivost trenera i navijača sve je očitije. A nedavno, nakon utakmice protiv Lokomotive, kada se susreo s uvredama, Tramezzani je rekao:

Šibenik i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ljutnja? Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi puta u mojoj karijeri da me domaći navijač tako uvrijedio, a i moram reći da sam neugodno iznenađen. Idemo dalje, znat ćemo reagirati, momčad i ja, siguran sam u to...

Ovaj put je navijačko negodovanje prešlo granicu zdravog razuma, Tramezzaniju je pukao film i htio se s njima obračunati.