Navijači izabrali Uefa momčad godine i to je... Pola Liverpoola!

Na golu Alisson, u obrani Alexander-Arnold, van Dijk, De Ligt i Robertson, zadnji vezni Kevin de Bruyne i Frenkie de Jong, na bokovima Messi i Mané, a u napadu Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. Možda malo preotvoreno, al' nije loše, a?

To je Uefina momčad godine... Prema izboru navijača. Glasalo se na Uefa.com, a sustav jest malo prilagođen iz 4-4-2 u 4-2-4 da bi se našlo mjesta i za Messija i za Cristiana.

Pola tih najboljih 11 je iz Liverpoola. Golman, oba 'beka', fenomenalni stoper van Dijk i napadač Mane. Ne čudi što je u naj-momčadi i europski naj-veznjak, Cityjev Belgijanac de Bruyne.

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌