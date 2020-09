Lovrenova majstorija izazvala je val odu\u0161evljenja na Twitteru me\u0111u navija\u010dima Liverpoola, koji su se nedavno oprostili od njega nakon \u0161est godina. Dejan je ovo ljeto preselio u Sankt Peterburg.

Navijači Liverpoola luduju zbog Lovrena: 'Možemo li ga vratiti?'

<p>Rijetkost je da stoperi zabijaju golove svugdje, pa i u <strong>Hrvatskoj</strong>. <strong>Dejan Lovren</strong> (31) u utorak je na Stade de Franceu zabio tek četvrti put za A-reprezentaciju. I bio je to krasan gol.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se Lovren oprostio od Liverpoola</b></p><p>Novi stoper Zenita u 17. minuti krasno je primio neuspjeli pokušaj izbacivanja francuske obrane nakon kornera <strong>Marcela Brozovića,</strong> prebacio loptu na slabiju, lijevu nogu i s desetak metara udaljenosti probio Huga Llorisa i pogodio suprotni kut. Bacio je Dejan u prazno <b>Lucasa Hernándeza</b> i podsjetio na gol <strong>Ivana Perišića</strong> Francuzima u finalu Svjetskog prvenstva.</p><p>Bio je to gol za vodstvo Hrvatske u Parizu u Dejanovu 58. nastupu za nacionalnu vrstu.</p><p>Nažalost po "vatrene", koji su dominirali do 43. minute, <strong>Antoine Griezmann</strong> u finišu prvog poluvremena izjednačio je rezultat na dodavanje <strong>Anthonyja Martiala</strong>, a onda je sam Martial, uz pomoć stative i leđa <strong>Dominika Livakovića</strong>, okrenuo na vodstvo domaćina 2-1 u drugoj minuti sudačke nadoknade. Ključan čovjek u kreacijama oba gola bio je <strong>Wissam Ben Yedder</strong>, a drugi gol Uefa je naknadno pripisala Livakoviću kao autogol.</p><p>Lovren je ranije zabijao u kvalifikacijama za Euro 2012. na <strong>Malti</strong> (3-1), u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. protiv <strong>Walesa</strong>, gdje smo u završnici okrenuli 0-1 na 2-1, i prije godinu dana u velikoj pobjedi u <strong>Slovačkoj</strong> u kvalifikacijama za ovaj Euro (4-0).</p><p>Lovrenova majstorija izazvala je val oduševljenja na Twitteru među navijačima Liverpoola, koji su se nedavno oprostili od njega nakon šest godina. Dejan je ovo ljeto preselio u Sankt Peterburg.</p><p>Izdvajamo neke od komentara:</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezane videozapise zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Sve golove s utakmice Francuska - Hrvatska možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-reprezentacija/pogledajte-golove-s-utakmice-francuska-hrvatska-u-ligi-nacija---619538.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>