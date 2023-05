Navijači Milana postrojili Rebića i igrače nakon teškog poraza

Stefano Pioli napravio je povijesne stvari s Milanom. Prošle sezone osvojio je naslov prvaka nakon 11 godina čekanja, a ove sezone odveo je kultni klub do polufinala Lige prvaka, prvi put još od one legendarne 2007. godine kada im je Carlo Ancelotti donio posljednji 'klempavi trofej'. Euforija je zahvatila crveno-crni dio Milana, svi su počeli maštati o krovu Europe, no sve se urušilo u samo tjedan dana.

Kriza u Milanu

Inter je u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka slavio 2-0 protiv mrskog rivala i otežao mu život, a da stvar bude gora, upitno je hoće li Milan sljedeće sezone uopće igrati u elitnom klupskom natjecanju. Život mu je još malo zagorčala Spezia koja ga je senzacionalno srušila 2-0. Zabijali su Wisniewski i Esposito, za nevjerojatno važnu pobjedu domaćina u borbi za ostanak, ali težak udarac gostima u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Najžešći navijači Milana, koji su u velikom broju došli u Speziju, bili su bijesni na svoje igrače nakon nove razočaravajuće partije. Nakon utakmice pozvali su ih ispred tribine i postrojili ih. Dok su držali predavanje Anti Rebiću, treneru Pioliju i igračima, oni su samo šutjeli i pokunjeno ih gledali. Pogledi su bježali što dalje od razočaranih navijača.

Hoće li ovaj govor najžešćih pristaša biti poticaj i motivacija za igrače Milana, vidjet ćemo u utorak kada ih čeka utakmica sezone. Uzvratni susret protiv mrskog rivala Intera u polufinalu Lige prvaka.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Težak zadatak je pred Rossonerima, ali ovaj velikan je u prošlosti prolazio i kroz delikatnije trenutke. Navijači se nadaju povratku ozlijeđenog Rafaela Leaa, a u ovakvim utakmicama igra se i s jednom nogom.

