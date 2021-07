Ostaje li Leo Messi (33) u Barceloni? Nema te osobe koja ne želi znati odgovor na to pitanje. Messi je već dva tjedna slobodan igrač otkako mu je istekao ugovor s Barcom i može pregovarati s kime god želi. Ima jako puno udvarača, ali čini se da je za njega samo jedna ljubav.

Navijači mogu napokon odahnuti jer čini se da Leo ostaje na Camp Nou. Tako barem tvrdi ESPN koji navodi kako je Argentinac sve dogovorio s vodstvom kluba te bi trebao potpisati ugovor na pet godina. U prijašnjem ugovoru je od plaće inkasirao više od 500 milijuna eura, no i sam je svjestan da je klub u dugu većem od milijardu eura pa se smilovao i pristao na manju plaću, tvrdi isti izvor. Koliko točno, još nije poznato. Najveći problem je bio pak financijski fair-play. Zbog njegove ogromne plaće, Barcelona bi na njega potrošila 110% svog prihoda, a financijski fair-play zahtijeva da to bude unutar 70%. Pa je očito došlo do kompromisa.

I tako je ova sapunica, čini se, napokon završila. Naravno, čeka se Leov potpis kako bi sve bilo i službeno, no čini se da je predsjednik Joan Laporta napravio sjajan posao. Ponajviše zato što je Messi prije samo godinu dana htio napustiti klub zbog užasnih odnosa s tadašnjim predsjednikom Josepom Bartomeuom, no nakon dolaska Laporte, s kojim je u sjajnim odnosima, se predomislio.

Messi je ove sezone osvojio samo Kup s Barcelonom, u La Ligi osvojio treće mjesto te ispao iz osmine finala Lige prvaka. Mnogi su mislili da će neuspješna sezona utjecati na Leovu odluku o odlasku, a tome su se nadali Manchester City i PSG koji su ga htjeli još prošlog ljeta. Potajno su se nadali kako će doći baš kod njih, PSG je, uz silne milijune, kao asa u rukavu imao Neymara, a City Pepa Guardiolu. No, Argentinac nije htio ostaviti svoj klub.

Očito ga je prvi trofej s Argentinom napunio samopouzdanjem i osjeća da nije ispunio sve ciljeve u Barci pa je odlučio ostati. Vjerujemo kako je na to utjecao i dolazak njegovog velikog prijatelja Sergija Agüera.

Podsjetimo, Leo je prošle godine htio uporno otići iz Barce nakon sukoba s tadašnjim predsjednikom Josepom Bartomeuom.

Messi je tvrdio da može kao slobodan igrač otići iz Barcelone, a iz kluba su uporno govorili da može otići samo ako netko isplati 700 milijuna eura. Nakon nekoliko dana natezanja, kada je vidio da će to teško itko platiti (čak je i za Manchester City previše), jedino što mu je preostalo je bilo navlačenje po sudovima. Ipak, bio bi to pomalo ružan kraj 20 godina duge veze između njega i Blaugrane pa je odlučio ostati.

U Barcelonu je stigao prije 20 godina kao maleni dječarac koji je imao problema s rastom. Bio je tih, povučen, u početku su ga ostala djeca zadirkivala, ali kada je pokazao što zna s loptom... Barca je odmah shvatila kakvog dijamanta ima u svojim rukama. Taj dijamant je dao sve za ovaj klub, osvojio 36 trofeja, u 778 utakmica zabio 672 gola uz 304 asistencije i oborio brojne rekorde te postao jedan od najvećih nogometaša svih vremena.

- Volim Barcelonu i nigdje neću naći bolje mjesto nego ovdje. Ipak, imam pravo odlučiti. Htio sam tražiti nove ciljeve i nove izazove. A sutra bih se mogao vratiti, jer ovdje u Barceloni imam sve - kazao je Messi.