Nakon što su navijači Ajaxa za himnu izabrali jednu od najpoznatijih pjesama legende reggea Boba Marleyja 'Three Little Birds', treća garnitura dresova dizajnirana je upravo u duhu rastafarija.

Crni dres inspiriran Bob Marleyjem nogometaši Ajaxa nosit će u sezoni 2021./22., a nakon što je 20. kolovoza pušten u prodaju ubrzo je postao veliki hit među navijačima.

Adidasov crni dres na sebi ima crvene, žute i zelene detalje, a kao podsjetnik na himnu, ispod ovratnika na stražnjoj strani utisnute su tri male ptice koje sjede na 'Andrijinom križu'.

Navijači su sasvim spontano počeli pjevati spomenutu pjesmu u kolovozu 2008. godine kada je Ajax igrao prijateljsku utakmicu protiv Cardiff Cityja u glavnom gradu Walesa.

Prije početka utakmice, ulicama Cardiffa vladao je kaos zbog čega je policija navijače Ajaxa odlučila zadržati na stadionu nakon završetka kako bi se izbjegli veći neredi.

Službeni spiker na stadionu dobio je poziv od policije i zadatak puštati muziku kako bi navijači Ajaxa ostali što opušteniji i kako ne bi čuli buku koja je dopirala izvan stadiona.

On se tada odlučio za pjesmu Bob Marleyja 'Three Little Birds' što se gostujućim navijačima svidjelo. Od tada je Marleyjeva pjesma postala obvezna na svakoj utakmici Ajaxa.

- Jako me dirnulo što je Ajax za himnu uzeo pjesmu 'Three Little Birds'. Ovakve priče me zbilja ispunjavaju te pokazuju koliko je ova pjesma utjecajna. Nogomet je mom ocu bio sve i poslužit ću se njegovim riječima, 'nogomet je sloboda' - rekla je Marleyjeva kći Cedella Marley.