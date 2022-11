Navijači plaćenici na Mundijalu: Poštujte upute i dobit ćete finu lovu! Među njima će biti i Hrvati

Kako se primiče početak Svjetskog nogometnog prvenstva, brojne reprezentacije u fokus sve više stavljaju probleme zemlje domaćina oko poštivanja ljudskih prava, a Katar tomu želi stati na kraj i zato će platiti dobar glas među svim zemljama sudionicama, piše Associated Press.

Između 30 i 50 navijača svake reprezentacije doći će u Katar s plaćenim troškovima i ulaznicom za utakmicu otvorenja između domaćina i Ekvadora 20. studenog gdje će sudjelovati na ceremoniji i pokazati svijetu kako navijaju uz pjesmu specifičnu za svaku zemlju.

- Podijelit ćemo s vama pjesmu iz vaše zemlje kako bismo bili sigurni da ste upoznati s njom - rekli su organizatori.

Preko platforme Fan Leader Network navijači su do 10. listopada trebali poslati izjavu ili sliku kojom pokazuju privrženost nogometu, a njih do 1600 imat će priliku ostati najmanje dva tjedna, a ako žele i do kraja SP-a. Letjet će u ekonomskoj klasi i odsjesti u apartmanima vrijednima tisuće dolara uz dnevnicu od 250 katarskih rijala ili oko 520 kuna.

Ljudi s političkom pozadinom nisu dolazili u obzir, a od dobrovoljaca se očekuje "čistunsko navijanje", kažu organizatori. Oni će tijekom ceremonije otvorenja trebati navijati i klicati kao skupina iz jedne zemlje sudionika pa će tako tamo biti i Hrvati.

Osim prve utakmice Mundijala, od izabranih navijača Katarci traže i da promoviraju dobar glas o zemlji domaćinu, podrže Svjetsko prvenstvo i dijele sadržaje koji ga podupiru na društvenim mrežama uz hešteg #IAMAFAN (ja sam navijač). Osim toga, organizacijskom odboru trebaju prijaviti uvredljive i ponižavajuće komentare uz screenshotove.

Oni, dakle, nisu predstavnici navijačkih skupina, ali se od njih očekuju da budu influenceri i šire dobar glas o Kataru. Ukupno se na SP-u očekuje oko 1,2 milijuna navijača.

