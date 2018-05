Navijači Reala žele Kovačića u prvih 11, Bale i Benzema vani

Trener Reala, Zinedine Zidane, je u velikoj nedoumici uoči utakmice. Naime, za večerašnju utakmicu su mu otpali Carvajal i Isco, što znači kako će Francuz u susretu protiv Bayerna koristiti igrače koji baš nisu bili u prvom planu u prethodnim utakmicama. Kao prvi izbor za zamjenu Carvajala je mladi desni branič Achraf Hakimi. Španjolac porijeklom iz Maroka je već mijenjao Carvajala kad je ovaj imao problema sa srcem te bi trebao biti logičan izbor.

No, veća nedoumica za Zidanea je zamjena za Isca. Za to jedno mjesto se natječu Gareth Bale, Karim Benzema i Mateo Kovačić. Treneru kraljevskog kluba je preostalo još nekoliko sati da odluči, a u tome mu je pokušala pomoći i Marca.

Karim Benzema mnogim gledateljima na terenu izgleda jako usporeno i tromo. No, zapravo je on jako koristan Realu u igri. Prošlu utakmicu je Cristiano Ronaldo bio potpuno izoliran od suigrača, a zapravo je Karim Benzema rješenje tog problema. Naime, kada je Francuz u igri, Ronaldo se osjeća puno slobodnije jer mu Benzema uvijek odvuče čuvara i tako Portugalcu ostavi prostor da iskoristi svoju magiju. Uz to, bivši napadač Lyona je u Ligi prvaka postigao 53 gola, što mu sigurno daje za pravo nadati se prvoj postavi.

Dok bi Benzema svojom pojavom otvorio prostor Ronaldu, Gareth Bale je tip igrača koji bi s svojom brzinom i snagom probijao bok Bayerna. Velšanin s puno oscilacija igra zadnje dvije sezone, ali najveći uzrok toga su i ozljede koje su ga udaljivale u par navrata na duže razdoblje s terena. U zdanje vrijeme se polako vraća u formu stoga Zidane neće pogriješiti ni ako njega stavi.

Ipak, mnogi smatraju kako je najlegitimniji kandidat za prvi sastav naš Mateo Kovačić. Kovačić je tip igrača koji uvijek zna što će napraviti sa loptom. U uzvratu u kojem Real brani 2-1 iz prve utakmice ovakav tip igrača je koji najviše i treba Zidane u današnjoj utakmici. Hrvatski reprezentativac ove sezone u Ligi prvaka ima 91% točnih dodavanja, što ga stavlja na sam vrh.

Na Marci su sastavili anketu za navijače Reala s pitanjem tko bi trebao nastupiti u večerašnjoj utakmici. U toj anketi uvjerljivo vodi Mateo Kovačić sa 47% posto glasova ispred Garetha Balea (29 %) i Karima Benzeme (2.9 %).

Na kraju, na Zidaneu je da odluči s kojom taktikom će se suprotstaviti Nijemcima i koji će mu od ova tri igrača biti od najveće pomoći. Utakmica se igra večeras u Madridu u 20:45.