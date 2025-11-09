Rijeka je osma momčad HNL-a s 14 bodova, a nakon reprezentativne stanke dočekuje Hajduk na Rujevici 22. studenog pa pet dana kasnije AEK u Konferencijskoj ligi
REAKCIJE NA PORAZ
Navijači Rijeke: 'Može li netko reći treneru da prestane igrati Football Manager?'. 'Sramotno'
Otkad je Victor Sanchez preuzeo Rijeku, momčad je u 11 utakmica ostvarila četiri pobjede i remija, uz tri poraza. Nije idealno, a negativan rezultat stigao je i u Varaždinu (1-0) u 13. kolu HNL-a. Navijači nisu zadovoljni prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Dobili ste Vignata kao poklon s neba. Svaki njegov dodir je opasan, čovjek je igračina za HNL, a koristi se na kapaljku. Ma, bravo..."
- "Nismo zaslužili izgubiti. Sve što nam je lani ulazilo, sada neće u gol... Nije lako kada imaš kvalitetu, a osmi si na ljestvici"
- "Padamo sve niže. Tjeraj ovog panja..."
- "Sramota, sramota, sramota!"
- "Može li netko reći treneru Sanchezu da prestane igrati Football Manager?"
- "U 13 utakmica, osvojio je 14 bodova. Čak je i Cosmijev skor bio bolji"
- "Dokle god Vignato, Adjei i Oreč budu igrali od 75. minute, borit ćemo se s Osijekom na dnu... Protiv Hajduka obavezno Čop, Lasickas, Devetak i Petrovič"
- "Ne tražim puno u životu, samo jednom da vidim uspješno primanje lopte A.M. Jurića"
- "Može li ova momčad koja je odigrala zadnjih pola sata početi koju utakmicu pa da nekoga i pobijedimo?", neki su od komentara riječkih navijača na službenoj stranici kluba na društvenim mrežama.
Rijeka je osma momčad HNL-a s 14 bodova, a nakon reprezentativne stanke dočekuje Hajduk na Rujevici 22. studenog pa pet dana kasnije AEK u Konferencijskoj ligi.
