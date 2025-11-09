Navijači Rijeke: 'Može li netko reći treneru da prestane igrati Football Manager?'. 'Sramotno'

Otkad je Victor Sanchez preuzeo Rijeku, momčad je u 11 utakmica ostvarila četiri pobjede i remija, uz tri poraza. Nije idealno, a negativan rezultat stigao je i u Varaždinu (1-0) u 13. kolu HNL-a. Navijači nisu zadovoljni prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Reakcija Boysa nakon utakmice | Video: Hrvoje Tironi/24sata

"Dobili ste Vignata kao poklon s neba. Svaki njegov dodir je opasan, čovjek je igračina za HNL, a koristi se na kapaljku. Ma, bravo..."

"Nismo zaslužili izgubiti. Sve što nam je lani ulazilo, sada neće u gol... Nije lako kada imaš kvalitetu, a osmi si na ljestvici"

"Padamo sve niže. Tjeraj ovog panja..."

"Sramota, sramota, sramota!"

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Može li netko reći treneru Sanchezu da prestane igrati Football Manager?"

"U 13 utakmica, osvojio je 14 bodova. Čak je i Cosmijev skor bio bolji"

"Dokle god Vignato, Adjei i Oreč budu igrali od 75. minute, borit ćemo se s Osijekom na dnu... Protiv Hajduka obavezno Čop, Lasickas, Devetak i Petrovič"

"Ne tražim puno u životu, samo jednom da vidim uspješno primanje lopte A.M. Jurića"

"Može li ova momčad koja je odigrala zadnjih pola sata početi koju utakmicu pa da nekoga i pobijedimo?", neki su od komentara riječkih navijača na službenoj stranici kluba na društvenim mrežama.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka je osma momčad HNL-a s 14 bodova, a nakon reprezentativne stanke dočekuje Hajduk na Rujevici 22. studenog pa pet dana kasnije AEK u Konferencijskoj ligi.