TRIJUMF NAKON DVA MJESECA

Navijači Rijeke: 'Pobjeda bez te dvojice, zato je padala kiša...', 'Sjetili ste se igrati nogomet'

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Rijeka konačno slavi! Prva pobjeda u HNL-u protiv Slaven Belupa 3-1. Vicente Sánchez napokon upisao pobjedu. Navijači oduševljeni, komentari pršte od optimizma i nade za bolju budućnost

Nakon dva mjeseca i dvoboja prvog kola protiv Slaven Belupa Rijeka je pobijedila u HNL-u. I to je najvažnija vijest za njene navijače, kojih je 50-ak potegnulo do Velike Gorice vidjeti trijumf 3-1, prvu pobjedu Vicentea Sáncheza u domaćem prvenstvu.

Prvak je tako odmaknuo s dna i na pretposljednjoj poziciji ostavio Osijek, pomaknuo se na osmo mjesto. Melem je to na ranu nakon turbulentnog razdoblja i poraza u Konferencijskoj ligi od Noaha u Armeniji, uoči reprezentativne stanke. Ovo su neki od komentara na službenoj stranici kluba:

"Izgleda da je trener uspio pronaći formaciju u kojoj dečki mogu nešto suvislo odigrati. Tvrdo, teško, uz puno muke i grešaka, ali i konačno isčupana pobjeda i bodovi. Uz malo sreće bit ce i bolje kad se uigraju. Samo Rijeka!"

"Nikada lakše nismo dobili utakmicu u Gorici, osim prvih 10 min i ovog krumpira nisu nam ništa napravili, a mi smo osim 3 gola napravili jos barem 5 dobrih situacija. Vidi se pomak prema naprijed, bravo dečki. Malo me prepao ulazak Jankovica i Menala, ali ukazao se Adu. Napokon jedan vikend da mi ponedjeljak ne bude težak"

"Sustav i sastav top!! Sve osim ,,a je to" gola je bilo odlično!!"

"Konačno pobjeda, bravo dečki, ali i treneru pohvala na hrabrosti"

"Cestitke igracima,u 9. kolu su se sjetili igrati nogomet"

"Bravo Cosmi,maknes Jankovica i odma se bolje igra"

"Bilo je i vrijeme, valjda će ovo biti prekretnica"

"Rijeka pobjedila te Jankovića i Devetka nije bilo u sastavu, zato je dakle danas padala kiša."

"Napokon smo izgledali kao momčad...uz nešto jasniju viziju igre i ovaj put ubojiti kontranapad...FF"

"Čudoooo !!!"

Nakon pauze Rijeka će u goste Slaven Belupu (18. listopada), a pet dana poslije dočekat će Spartu Prag u Konferencijskoj ligi.

