Navijači Tottenhama oduševili: Mi smo kao ponosni roditelji...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je u ponedjeljak u Londonu najboljim nogometašem svijeta. Sjajnu sezonu, kako u klubu tako i u reprezentaciji, okrunio je ovom prestižnom nagradom i prekinuo dominaciju Ronalda i Messija na ovom planu.

Totalno zasluženo, dan poslije svi svjetski sportski mediji bruje samo o našem Luki. Društvene mreže zatrpane su čestitkama od njegovih bivših i sadašnjih suigrača, trenera, prijatelja, poznanika, ali i navijača.

A osim Hrvata i Španjolaca, istaknuli su se još jedni - navijači Tottenhama. Luka Modrić u londonskom je klubu proveo četiri sezone, prije nego što je 2012. godine preselio u Madrid, a navijači Spursa nisu zaboravili izraziti oduševljenje činjenicom da je njihov bivši igrač postao najbolji nogometaš svijeta.

- I ja se, poput mnogih navijača Spursa, sada osjećam kao ponosni roditelj.

Luka Modric 👏👏👏 I, like many Spurs fans, feel like a proud parent 😂 #Yido — Andy Koni (@AndyKoni) September 24, 2018

- Sretan sam zbog Luke Modrića. Najbolji veznjak kojeg sam ikad vidio da je igrao za Spurse.

Pleased for Luka Modric. Best midfielder I’ve ever seen play for Spurs during his time with us. #FIFABest — Oliver Donovan (@Donny1013) September 24, 2018

- Modrić je izvanredan igrač i zaslužuje sve pohvale koje sada dobiva. Obožavao sam ga u Tottenhamu.

Modric is an amazing player .... deserves all the credit he is getting now, loved him when he was at Spurs. — Wade (@wazza2315) September 24, 2018

- Kao navijaču Spursa, jedan od najboljih osjećaja mi je vidjeti kako Luka Modrić osvaja ovu nagradu.

As a Spurs fan it’s one of the best feelings seeing Luka Modric winning Player of the year — LM (@THFCLennon) September 24, 2018

- Ogroman sam obožavatelj Luka Modrića još od njegovih dana u Tottenhamu, a to nije prestalo kada je otišao u drugi klub. Presretan sam zbog njega. Legenda svih vremena i najbolji nogometaš svijeta.

Huge Luka Modric fan since his Spurs days, but you don't just stop when he moves club (especially when it's to a team outside the Premier League). So happy for him. All time legend and World Player of the Year. — Daniel Grigg (@Daniel_Grigg) September 24, 2018

- Od prve utakmice koju je Luka Modrić odigrao za Spurse, znalo se koliko je talentiran. Sretan sam zbog njega.

From the 1st game Luka Modric played for Spurs, you knew he was talented. Happy for him! — Max (@xDuoMax) September 24, 2018

Ovo su samo neki od brojnih komentara navijača Spursa. Luka je u dresu Tottenhama u četiri sezone odigrao 160 utakmica, zabio 17 golova i asistirao 27 puta. Svojevremeno je glasio za jednog od najvećih talenata Premier lige, a onda je preselio na klupu Real Madrida s kojim je ove sezone po treći put za redom osvojio Ligu prvaka.

Kad se tome doda srebro sa Svjetskog prvenstva, možemo reći da je potpuno zasluženo pomeo konkurenciju i odnio sve moguće nagrade ove sezone. Proglašen je za najboljeg igrača SP-a u Rusiji, Uefa ga je proglasila najboljim igračem Europe, a sada i Fifa najboljim igračem svijeta. Čeka se još samo Zlatna lopta...

