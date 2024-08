Navijači 'zatrpali' Brozovića komentarima: 'Doktore, bilo je epski!'. Javili se Srna, Lovren...

"Hvala na toliko radosnih trenutaka i sretno ti", "Hvala, legendo", "Pozdrav najvećoj legendi i hvala na svemu", "Doktore, hvala na svemu"... Nižu se komentari navijača na objavu u kojoj se Marcelo Brozović oprostio od hrvatske nogometne reprezentacije.

Većinom su to hrvatski navijači, ali javilo se i puno navijača iz Italije, gdje je Marcelo ostavio velik trag, koji su odali poštovanje velikom Brozu. Naravno, puno je tu i navijača iz Saudijske Arabije, i oni u komentarima već dobro znaju da mu je nadimak Epic Brozo pa ga tako oslovljavaju...

Javili su se i njegovi nekadašnji suigrači iz reprezentacije.

- Gospodski! Bravo Broz. Vidimo se u kaficu Epic broz - napisao mu je Dejan Lovren.

- Grande hvala ti na svemu - poručio je Darijo Srna.

- Poznajete me dovoljno dobro da znate kako nisam od puno riječi, pa bi zapravo za ovo oproštajno pismo bila dovoljna i samo jedna brojka. 99, započeo je svoju objavu Brozović i nastavio:

- Toliko sam puta imao čast nastupati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, i s tim brojem ću završiti reprezentativnu karijeru. Za Hrvatsku sam uvijek davao sto posto truda, energije, snage i strasti. To je standard koji su postavili brojni veliki igrači prije mene, standard kojem smo stremili svi u ovoj nezaboravnoj generaciji i standard kojem moraju težiti svi koji dolaze. Osjećam da sam s Hrvatskom prošao i ostvario sve što sam ikada mogao poželjeti i da je vrijeme za nove snage koji će dati tih sto posto jer je jedino to dovoljno dobro kada nastupate za Hrvatsku - piše Brozović i nastavlja:

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa

- 99 utakmica. Natjecateljski debi protiv Brazila na otvaranju Svjetskog prvenstva u Brazilu. Srebrna medalja u Rusiji. Brončana medalja u Kataru. Srebro u Rotterdamu. Dočeci nakon svjetskih medalja. Puno slatkih, velikih i dramatičnih pobjeda, ali i neki bolni porazi. Puno klizećih startova i još više pretrčanih kilometara. To su najupečatljivije, najdraže i najposebnije uspomene mojeg nogometnog života i beskrajno sam zahvalan što sam imao privilegiju biti dio ove ekipe. Nemoguće se u ovakvom pismu zahvaliti svakome pojedinačno, jer u nogometnom životu morate imati sreću biti okruženi s puno kvalitetnih ljudi da biste uspjeli, od trenera preko suigrača do liječnika, fizija, ekonoma i svih ostalih.A u hrvatskoj reprezentaciji su - najbolji od najboljih. Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa svim izbornicima, od Nike Kovača koji mi je prvi dao priliku, preko Ante Čačića s kojim smo igrali odličan nogomet u Francuskoj do Zlatka Dalića s kojim smo ostvarili nezapamćene i izvanredne uspjehe. Hvala njima i svim članovima stožera, kao i ekipi iz Saveza, jer svi zajedno pomažu u kreiranju tog pobjedničkog, ugodnog i obiteljskog ozračja u reprezentaciji - napisao je Brozović.

Ima u komentarima i dosta onih koji ga nagovaraju da ostane, da mu još nije vrijeme...

Deauville: Marcelo Brozovi? u media centru odigrao partiju stolnog tenisa

"Što god odlučio, ima pravo. Jedan od najvećih u hrvatskom nogometu. Hvala ti na svemu", napisao je jedan korisnik Instagrama.