Navijači Zvezde zbog dresova se potukli s braćom Rusima

Još uvijek ne prestaje trakavica oko 158. derbija Partizana i Crvene zvezde. Nakon informacije da je demolirana svlačionica sudaca (Partizan je 73. minuti oštećen zbog gola koji je priznat Zvezdi), stižu nove snimke s tribina.

Prvo se frakcija Grobara, pod nazivom Partizanovci, međusobno potukla na istočnoj tribini. Kao da to nije dovoljno, nakon utakmice su igrači Crvene zvezde došli do sjeverne tribine, želeći sa svojim navijačima proslaviti bod. S tribine su se u tom trenutku spustili navijači moskovskog Spartaka, prijateljske navijačke skupine Delija koja je stigla kao podrška na derbi, i uzeli dresove igračima. Čim su to vidjele Delije, nekolicina njih upala je na stadion i potukla se s Rusima...

Svi ostali u nevjerici su gledali tučnjavu bratskih skupina navijača, koje su nakon nekog vremena uspjeli razdvojiti zaštitari.