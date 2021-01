Dok je najbolji na svijetu kapital Modrića samo - podnosi. Trpi ga. I kao što suci vole činiti kapitalu djela ugodna, jedva čekaju svirati sumnjivi penal za Ronalda, Messija i ostale manekene, tako i kapital reagira čim najbolji na svijetu čije prezime završava na ić više nije toliko bolji od ostalih da se ne smije i javno tražiti da preda dres koji se najbolje prodaje, desetku.

Ne bismo smjeli zaboraviti koliko je teško uspjeti u takvom svijetu. Na svojoj razini, Modrić podsjeća na prijatelja koji je dobio posao u bolnici. Otvoreno je pitao direktora kako to da su primili njega, iako nije imao vezu. Direktor mu je odgovorio i otvorenije: "Zato, kolega, što netko mora i raditi". Podsjeća me i na čovjeka iz Đakova kojeg sam upoznao u njemačkoj čeličani. Dogurao je do šefa smjene. Rekao je: "Da bi te u tuđini postavili na takvu poziciju, moraš biti ne malo, nego najmanje tri puta bolji od domaćih stručnjaka".

Ako su Simpsoni, crtić, gledaniji, kapital će se pobrinuti da Chicago ili Lakersi igraju ili prije ili poslije. Gledanost ne smije patiti. Krajicekova pobjeda na Wimbedonu nevolja je koju kapital otrpi, a što je u finalu igrao s Washingtonom, uh, to je već katastrofica. Iako je od osmine ili najkasnije četvrtfinala cijeli svijet gledao Ivaniševićevu bajku i navijao da prokletnik osvoji naslov, nije to to.

Real, kapital ne da si može priuštiti da nekog igrača ne kupi jer ne izgleda kako igrač Reala treba izgledati, nego si, izgleda, ne može priuštiti da takvoga kupi. Najveći talijanski klubovi trenere doslovce otpisuju, ne razmatraju potpisivanje ugovora s njima, jer ne izgledaju dobro u odijelu. Ponekad ti igrač kojeg ne kupiš jer ga sponzori ne mogu prodati u dovoljno primjeraka zabije ključni gol. To boli Real, ali kapital bi više boljelo da takav igra za Real. Da, grozno.

U takvom je svijetu Modrić ipak proglašen najboljim na svijetu. Nagradili su ga, jer su baš morali. Da nisu, izgledalo bi gore nego da su svirali penal za faul na 25 metara. I treba biti svjestan da to vrijedi i za krila, i za bekove, i za manje sportove.