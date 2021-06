Nogometaš Dinama Mario Gavranović živi najljepše dane svoje karijere. S Dinamom je došao do četvrtfinala Europske lige, a sada je njegova Švicarska je nakon velike bitke izbacila Francusku i prošla u četvrtfinale Europskog prvenstva.

Bio je to fantastičan susret u kojem je Švicarska imala 1-0 golom Seferovića i jedanaesterac. Izgledala je kao šah mat pozicija, no Rodriguez je promašio, a samo četiri minute kasnije Francuska je golovima Benzeme preokrenula na 2-1. Kada je Paul Pogba zabio za 3-1 u u 75. minuti, činilo se kao da je priči kraj. No, Švicarci se ne predaju tako lagano.

U 81. minuti Seferović je smanjio na 3-2, a u 90. erupcija oduševljenja švicarskih navijača u Bukureštu. Gavranović je sjajnim driblingom poslao na pod Kimpembea i zabio za 3-3 i produžetke. Nije bilo golova u produžecima pa su jedanaesterci odlučivali o putniku u četvrtfinale. Svi Švicarci su bili precizni, a Mbappe je promašio penal u petoj seriji i poslao svoju reprezentaciju doma.

Što kaže jedan od junaka susreta?

- Ispisali smo povijest. Mala smo nogometna zemlja, nikada nismo igrali četvrtfinale niti jednog natjecanja, a sada smo došli tamo nakon što smo izbacili svjetske prvake - rekao je Mario Gavranović za Germanijak.

Luda i neprospavana noć je iza njih. Naravno da su morali i proslaviti ovaj nevjerojatan uspjeh. No, nema previše opuštanja. Već u petak u Sankt Peterburgu igraju protiv Španjolske u četvrtfinalu, no nadao se da će tamo vidjeti Hrvatsku. I Hrvatska se vratila nakon zaostatka 1-3 i otišla u produžetke, no skupe pogreške u obrani koštali su nas ispadanja s Eura.

- Dugo se gradila ova momčad i podsvjesno smo znali da imamo moć za nešto veliko. No, uvijek je nešto nedostajalo. Taj mali sitni korak da preskočimo zid. Kada sam vidio ždrijeb osmine finala, bilo je jasno da za taj iskorak moramo skinuti nekog velikog. Otpala je Francuska, nažalost i Hrvatska za koju sam navijao da će proći Španjolsku, ali idemo dalje. Kada sam vidio da su došli na 3-3, mislio sam si da je gotovo. 'Na nama je da to napravimo s Francuskom pa imamo četvrtfinale kakvo nisam mogao niti sanjati', pomislio sam. Ipak, nije sve išlo prema mojim planovima - rekao je Gavro.

Jednu senzaciju su napravili, sada se nadaju drugoj, a na tome putu im stoji Španjolska.

- U zadnje tri godine smo tri puta igrali s njima, dva puta je bilo 1-1, jednom su nas minimalno dobili. Nije to Španjolska od prije desetak godina, ali su jako opasni. Ipak, mi u utakmicu ulazimo kao reprezentacija koja je skinula prvaka svijeta. I kao takvi imamo pravo nadati se da nećemo stati na četvrtfinalu - rekao je napadač Dinama.