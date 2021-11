Oduvijek sam Mirkov fan, njegova silina me impresionira. Pogledao sam sve mečeve iz doba Pridea i K1, kao i K1 Grand Prix iz 1993. koji je osvojio Branko Cikatić sa čijim sam se sinom čuo nakon posljednje borbe i nadam se da ću jednom trenirati kod njega. Navukao sam hlačice sa šahovnicom kako bih dao protivnicima do znanja da ću ih udarati stvarno jako, a i kako bih odao počast legendi Mirku koji me inspirira da budem sabraniji i pravi udarač, započeo je za 24sata Ben Parrish (29, 5-1), američki MMA borac koji u svojim borbama nosi hlače sa hrvatskom šahovnicom kakve je popularizirao legendarni Mirko 'Cro Cop' Filipović.