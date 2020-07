NBA bi i cijelu sljedeću sezonu mogla ostati u svom 'balonu'

<p>Izvršna direktorica Udruge igrača američke profesionalne košarkaške lige (NBPA) izjavila je kako bi okružje "balona", koje se trenutačno koristi u Disney Worldu kako bi se okončala sezona 2019/20., moglo biti neophodno i za odigravanje sezone 2020/21.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: NBA zvijezda Bojan Bogdanović </strong></p><p>- Ja ne mislim, kao naš predsjednik <strong>Trump</strong>, da će se ova situacija smiriti u dva tjedna, ali se molim kako će se promijeniti okolnosti i kako će se utakmice moći igrati na drugačiji način. Ali, prema trenutačnim saznanjima, čini mi se kako će se i čitava sljedeća sezona moći igrati samo u 'balonu'. Nadam se kako se to ipak neće dogoditi jer želim da igrači mogu živjeti sa svojim obiteljima - rekla je <strong>Michelle Roberts</strong> koja je dodala kako je ugodno iznenađena dosadašnjom atmosferom u Orlandu.</p><p>- Pribojavala sam se kako će atmosfera u 'balonu' biti nalik na vojni kamp, ali osim što moramo nositi zaštitne maske redovito nam se mjeri temperatura, imam samo riječi pohvale - kaže Roberts.</p><p>- Također, smještaj igrača je na onoj kvalitativnoj razini na kojoj bi trebao biti kako bi mogli nesmetano trenirati. Medicinsko osoblje je također vrhunsko i nema bojazni da će se netko razboljeti u kampu. Zasada sam u potpunosti zadovoljna i smatram kako je donesen najbolji protokol za nastavak sezone - zaključila je Michelle Roberts.</p><p>Dosada nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze korona virusom među igračima koji se nalaze u 'balonu' pred nastavak NBA sezone koji je predviđen - u noći s četvrtka na petak! Prvu utakmicu odigrat će Utah i New Orleans, a onda slijedi LA derbi između Lakersa i Clippersa. U večernjim satima po našem vremenu, u petak navečer igraju Brooklyn-Orlando (20.30) te od 22 sata Portland sv Memphis i Washington vs Phoenix.</p>