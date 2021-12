Želim otići iz kluba, ne mogu više ni trenutka provesti ovdje. Razmijenite me, kazao je mrzovoljni Ben Simmons (25) čelnicima Philadelphije na kraju prošle sezone.

Sixersi su iznenađujuće ispali u prvom kolu doigravanja NBA lige od Atlante i to je razbjesnilo ovog potentnog playmakera koji je odlučio otići. No, to ne bi bio nikakav problem da nije riječ o igraču kojeg je klub zamislio kao kralježnicu momčadi i čovjeka koji bi ih, uz Joela Embiida, mogao dovesti do naslova prvaka.

Australac je jedinstven playmaker s visinom od 208 cm, sa sjajnim pregledom igre i atletskim sposobnostima. Izabrali su ga 2016. godine kao prvog picka na NBA Draftu, no u posljednjih pet godina je jako sporo napredovao. Uz sve prednosti, najveća mana je užasan šut koji skoro ništa nije popravio. Bez obzira na to, od njega su jako puno očekivali.

Uz to, prije samo dvije godine potpisao je petogodišnji ugovor vrijedan 170 milijuna dolara. Osigurao se za cijeli život, pa zašto bi samo odjednom poželio otići iz kluba koji mu je toliko dao, pitali su se navijači.

Philadelphia se nadala kako je to samo kratkotrajna frustracija. Mislili su da će se Simmons smiriti nakon ljetnog odmora i da se više nitko neće sjećati te drame, no on je ostao ustrajan u svojoj odluci. I tu je počela drama.

Odbio je doći u trening kamp s inzistiranjem da ga Phila razmijeni, no klub je poslao odbijenicu pa se iznenađujuće pojavio tjedan dana uoči početka sezone. No, očito samo kako bi prkosio treneru Docu Riversu. On ga je suspendirao zbog nezalaganja i remećenja atmosfere. Bilo je to u listopadu, a Simmonsa od tada nema ni na mapi.

Igrač tvrdi kako ga nema zbog mentalnih problema pa se povukao iz košarke. No, obzirom kako se prazni njegov račun, uskoro bi se mogao vratiti na parket. Naime, tamošnji mediji pišu kako je razmetni sin Ben malo pretjerao u rastrošnosti te je došao na rub bankrota. Uz to, klub ga kažnjava s 360.000 dolara za svaku utakmicu koju propusti, a kako je propustio već 21, ta cifra se poprilično deblja. A još će se i povećati jer se Simmons ne planira još vratiti.

- Iz pouzdanog izvora bliskog Simmonsu imam informaciju da je bez novca. Nema više dotoka novca. Gubi dosta novca jer ne igra, ali je i trošio previše - tvrdi američki novinar Howard Eskin.

- Kupio je kuću od 17,5 milijuna dolara, ali tu su brojni porezi koje je morao riješiti. Ima i dvije kuće u predgrađu Philadelphije koje vrijede osam ili devet milijuna. Svakog mjeseca kupuje novi automobil od 400 ili 500 tisuća dolara. Troši novac tek tako jer misli da ga nikad neće potrošiti. Jako pouzdana osoba rekla mi je da je u ozbiljnom problemu s novcem.

I uistinu je tako. Ako zavirite na njegov Instagram, možete vidjeti eskadrilu automobila s kojima se često hvali. Simmons je od aktualnog ugovora zaradio 90 milijuna eura, a gdje su tu još novci i od raznih reklama i sponzorskih ugovora. I upravo zbog toga je neobjašnjivo kako je došao na rub bankrota. No, očito misli da novac može riješiti sve. A to tako baš i ne ide.