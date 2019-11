'Ne bojim se stopera Slovačke, ma nisam ja neki plašljiv tip...'

Bruno Petković je prvi poziv u reprezentaciju dobio u ožujku i od tada je neizostavni član prve postave. Umirovljenjem Marija Mandžukića ostali smo bez klasičnog napadača i bilo je jasno da Zlatko Dalić mora pronaći njegovog nasljednika. Andrej Kramarić je jedno vrijeme igrao na tom mjestu iako to nije njegova prirodna pozicija, a onda se pojavio Petković.

Došao je u Dinamo kao anonimac i u nekoliko mjeseci toliko napredovao da je to nestvarno. Postao je ključna figura 'modrih', uskoro i reprezentacije jer smo napokon dobili igrača slične konstitucije kao Marijo Mandžukić i igrača koji se zna graditi i zadržati loptu.

Upravo se sjajni Bruno danas družio s novinarima u mix zoni uoči novog treninga 'vatrenih' na Rujevici.

- Osjećam se jako dobro. Maksimalno sam spreman i motiviran. Prva utakmica u Slovačkoj ostala mi je u dobrom sjećanju, stvarno smo odigrali odličnu utakmicu. Izdominirali smo ih i to je velika stvar - rekao je Petković koji je u Trnavi protiv Slovačke (4-0) zabio gol, a strijelac je bio i protiv Mađara kada je utrpao dva komada (3-0).

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I ovaj put će se boriti s Interovim Milanom Škriniarom, no Petko kaže da ga se ne boji.

- Ne bojim se protivničkih stopera Slovačke, nisam neki plašljiv tip. Imam dosta slobode na terenu, Bjelica i Dalić mi vjeruju i jako mi je drago. Osjećam se dobro - kazao je Bruno koji je u pravu. Zašto bi se bojao stopera Škriniara kojeg je vozao kao od šale u prvoj utakmici, a čovjek vrijedi 60 milijuna eura.

Dinamo je za ovaj posljednji ciklus dao čak četiri reprezentativca, a sva trojica bi mogla zaigrati u prvoj postavi. To su Livaković, Perić i Petković, do će Oršić svoju priliku čekati s klupe.

- To je još jedan dokaz da radimo kvalitetno u klubu. To nije slučajno. Zadovoljni smo kako igramo u Dinamu. Cijela jedna pozitivna priča se stvorila prije godinu dana i sigurno da ima još dečkiju koji su u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti biti u reprezentaciji - rekao je Petko.

- Vjerujem da Hrvatska ide u jako dobrom smjeru, iz nekih svojih analiza vidim svoj napredak. Siguran sam da ću u svakoj drugoj utakmici biti još bolji. Do sada nisam bio klasičan napadač koji do sada nije trpao statistiku. Uvijek sam bio timski igrač i uvijek ću to ostati - zaključio je sjajni napadač Dinama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pred kamere je stao i Borna Barišić koji ove sezone igra baš sjajno u Rangersima što mu je i osiguralo status prvog lijevog beka u reprezentaciji. Nogometaš Rangersa je propustio prva dva treninga zbog hematoma na stopalu, ali sada je sve dobro.

- Imam mali hematom na stopalu, ali to je sve riješeno. Igrač me nagazio na nogu, ovaj put je bilo malo jače, ali sad je sve dobro. Rođendan mi je za četiri dana, želje su jasne za moj rođendan. Želja je Euro. To ćete morati pitati izbornika hoću li igrati u prvih 11. Ne volim baš pričati o sebi, ali brojke su stvarno odlične. Igram sve utakmice, a što se tiče osobnog učinka, imam dosta asistencija i sigurno da se to odražava na reprezentaciju koja mi je jako pomogla u tome - rekao je Barišić...