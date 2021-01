Nije baš fan intervjua, ali ovaj put je morao to odraditi. Punih 40 minuta 'rešetali' su ga talijanski novinari. Mario Mandžukić je u utorak potpisao za Milan, ali vremena za konferenciju nije bilo jer ga je čekao prvi trening s novom momčadi. Potpisao je ugovor i pozirao s dresom te požurio u Milanello gdje se upoznao sa suigračima.

Nakon dva treninga i nakon što je malo upoznao grad, Mandžo je danas sjeo pred novinare i odradio konferenciju. Većinu je zanimalo može li Milan s njim do naslova.

- Gledao sam utakmice Milana prije nego što sam došao. Ovdje je baš sjajna atmosfera, odradio sam dva treninga i osjetio sam koncentraciju i ozbiljnost, momčad želi nastaviti dalje kao do sada. Samo s velikom ozbiljnošću možeš biti spreman za velike stvari. Imamo jako puno utakmica do kraja, znamo kako stvari idu u nogometu, Ponekad moraš biti ovakav kao Zlatan kako bi zaštitio svoje suigrače i borio se za klub. Čuo sam što je rekao i spreman sam boriti se zajedno s njim. Ako se svi nastave ovako boriti i trčati, bit će lakše dolaziti do pobjeda, a to znači da ćemo na kraju sezone ostati tamo gdje smo sada. A to znači osvojiti prvenstvo - rekao je Mario.

Mario nije igrao od ožujka kada je raskinuo s Al-Duhailom. A kako su mu 34 godine, logično je pitanje koliko je spreman. Pred Milanom je natrpan raspored utakmica i tko god dođe, ide odmah u vatru, nema vremena za prilagodbu, tesanje forme... Ali bar je Mandžo uvijek bio spreman po izvanrednoj izdržljivosti, a njegova kondicija nikada nije dolazila u pitanje.

- Osjećam se jako dobro. U zadnjih nekoliko mjeseci imao sam vremena raditi više na svome tijelu, nakon jako dugo vremena. Spremio sam se, vjerujem za još nekoliko godina vrhunskog nogometa. Ne brinite se za mene, uvijek sam bio maksimalno spreman, nikad nisam imao ozbiljne ozljede, bit ću spreman. Čekao sam ovo, velika stvar je ovo za mene jer svi znaju što je bio Milan i koliko jak je bio. Bit će velika stvar osvojiti naslov, ali Milan je veliki klub i uvijek je igrao za trofeje. Sada imamo velike šanse osvojiti Scudetto, ali ne volim pričati puno o tome, ja volim raditi za to na travnjaku. Ne mislim na druge klube, ne zanimaju me, mislim samo na Milan i na sebe. Da budem spreman, samo o tome razmišljam - kazao je Mandžo.

Iako je Zlatan Ibrahimović i u 40. godini u fantastičnoj formi i zaslužan je za preporod momčadi i prvo mjesto, ali klupskim dužnosnicima je jasno da je sve podložniji ozljedama u tim godinama pa su odlučili dovesti Mandžu kako bi olakšali njemu i ostalim igračima. Odnosno, da se odmori kad mu treba odmor, da napuni baterije kad uđe u crveno, da izbjegne ozljede...

I upravo zbog toga je mnoge zanimalo kako će se Mario i Zlatan snaći zajedno u prvih 11. Obojica su centarfori koji žive na duelima, ali Mandžo je već u Juventusu pokazao da može igrati i na lijevom krilu.

- Pričali smo nešto o tome. Stefano Pioli je jako dobar trener i sjajna osoba. Sviđaju mi se njegove ideje, pitao me o poziciji, rekao sam da ću igrati na bilo kojoj poziciji ako treba, samo da pobijedimo. Uvijek sam imao ambicije jer sam radio na svojoj karijeri. Imam velike ciljeve, tim sada igra sjajno, ali rekao sam već, sezona je duga i ima još dosta utakmica za odigrati, ali ako ovako nastavimo, bit će lakše završiti onako kako svi želimo.

Jesi li pričao s Rebićem?

- Javio sam mu se prije dva dana, kratko samo, jer znam da je trenutačno bolestan i da se oporavlja, tako da ga nisam htio previše maltretirati. Ali javio sam mu da dolazim. Uostalom, vidjet ćemo se ubrzo u klubu.

Skroman, tih i samozatajan. Mandžo je uvijek takav bio i nikada nije javno volio pričati o ciljevima i o osvajanju trofeja. Pričao je uvijek na terenu dajući sve od sebe. Bez nekih velikih najava.

- Uvijek je isto kod mene. Želim biti spreman u svakom trenutku za ovu momčad, svaku utakmicu. To je uvijek bilo najbitnije za mene. Želim biti spreman svaku minutu. Svi koji me poznaju znaju koje su moje ambicije. Ja ne govorim o tome, radim za to na treninzima i utakmicama. Ne valja puno pričati o tome, treba naporno raditi za to.

Kada je prvi put došao u kontakt s Milanom?

- Malo je teže reći kada smo prvi put došli u kontakt, ali bio sam sretan kada se to dogodilo. Maldini i Massara su me zvali, to je bio prvi poziv. Bio sam sretan, rekao sam vam da sam naporno radio i čekao nešto poput ovoga - zaključio je Mandžo.

Milan za dva dana igra protiv Atalante, a bivši hrvatski reprezentativac bi već u toj utakmici mogao debitirati.