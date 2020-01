'Ne dam Ismajlija, u Italiji se duplo lošiji prodaju za milijune'

Uobičajeni ciklus priprema kod nogometaša traje 6 tjedana, odnosno četrdesetak dana. Igor Tudor nije imao taj luksuz, on nije toliko u drugom mandatu ni proveo na klupi Hajduka. No unatoč tome, zadovoljan je odrađenim poslom i spremnošću momčadi koja će u nedjelju otvoriti proljetni dio prvenstva u Varaždinu.

- Pripreme su bile jako kratke, ali, kako svima drugima, tako i nama. Bilo je najvažnije da se nitko ne ozlijedi i da igrači usvoje nove zahtjeve. Dosta je novih stvari, dobrim dijelom sam zadovoljan, ali samo smo četiri tjedna radili i očekujem da u nastavku sezone još rastemo. Generalno sam zadovoljan i jedva čekam utakmicu u Varaždinu da vidimo kako će to izgledati protiv mog starog prijatelja Luke Bonačića.

Koliko vas je poremetio odlazak Filipa Bradarića?

- Filipov odlazak bio je dogovoren na nivou kluba, čuo sam priče da sam i ljut i nezadovoljan... Ja sam zadovoljan, osjećam se dobno, suradnja s mojim suradnicima je fenomenalna. Bradarić je kvalitetan igrač i osoba, ali smatrali smo da će nam to biti dobar potez, da ćemo tom odlukom profitirati kao klub. Mi nismo kao klub u stanju zadržati sve igrače i dodatno kupiti nove i zbog toga smo donijeli najbolju odluku za klub i momčad.

Je li Jakoliš novi lijevi bek?

- Na bokovima mi trebaju igrači koji mogu pokriti sto metara, trebaju imati dobar motor. Stil igre je postavljen u odnosu na karakteristike igrača i kluba. Uzeo sam sve parametre u obzir i ovo je način koji će biti dobar za momčad i za klub. Neki igrači će s obzirom na stil imati beneficija, neki će patiti, a cilj je da u budućnosti uzimamo igrače koji će igrati u našem stilu. Jakoliš je jedan od pet - šest igrača za bočnu poziciju, za sada imamo na toj poziciji Juranovića, Tahiraja, Dolčeka, Krekovića, Čolinu... Malo je bilo utakmica, neki su bili i ozlijeđeni i još uvijek nemam jasnu sliku o svima.

Tražili ste napadača, niste ga još uvijek doveli, znači li to više prostora za mlade igrače?

- Ideja je bila da se dovede napadač, ja sam izričito smatrao da on mora biti najbolji, ili radije nećemo dovesti nikoga. I stopera, i bočnoga, i veznoga igrača možeš dovesti i za manje novce, ali napadač donosi golove i pobjede, i nitko ga neće dati besplatno ako nije slobodan. Pojavio se mladi Kreković, tri gola je dao u malo vremena, Blagaić isto jako dobro igra blizu gola, Teklić također... Imamo i Dolčeka koji može igrati prema gore, koji je napravio izvanredne stvari u napadačkom dijelu protiv Dinama Kiev, očekujem i od Eduoka da se digne, on je dužnik iz prvoga dijela sezone i toga je svjestan...

Odlaskom Bradarića pojavila se potreba za još jednim stoperom, a neke naznake su da bi jedna od njih mogao i otići?

- Malo je situacija komplicirana. Bradarić je otišao, Vušković se tek priključio nakon loma ruke, Dellova isto ima problema, Simić je praktično propustio cijele pripreme... Radić je odigrao cijele pripreme s jednom malom greškicom, Ismajli je standardno među najboljima, jako pouzdan, Dellova konkurira, Mujakić također, tako da ćemo za ovu utakmicu biti 'na knap', a za ostale ćemo morati vidjeti. Očekujemo dolazak još jednoga stopera, a moguće je da jedan ode...

Je li to Ismajli, navodno postoji ponuda Leccea?

- Ismajli sigurno neće ići, on je stožerni igrač, velika vrijednosti, i što se mene tiče zabranjeno je da on ide. Kad bude išao, ići će za ozbiljan novac. Bio sam dosta po Italiji i vidio da se upola lošiji stoperi prodaju za ozbiljan novac. Ismajlija nećemo prodati za par milijuna...

Tko je kapetan momčadi?

- Tri su kapetana, redom Caktaš, Juranović i Hamza.

Hoće li B momčad igrati u istom sustavu i stilu igre kao prva momčad?

- Hoće, to je dogovoreno. Igrali smo s njima trening utakmicu i bilo je dobro, pozitivni su dojmovi o radu B momčadi, ali trenutno smo fokusirani na rad prve momčadi, a Kepčija i Stanić će se brzo uhvatiti tog posla...

Usvajaju li domaći igrači dobro vaše nove zahtjeve?

- Ja sam uvijek mišljenja da su najbolji igrači naši domaći. Mi imamo kvalitetu, to je baza koja uvijek treba biti u momčadi. I nije problem nikad bio da nije bilo igrača u omladinskom pogonu, problem je što su ih neki drugi također prepoznali i odveli. A znamo i zbog čega su prodavani. Ja sam obavio neke razgovore prije dolaska u Hajduk, i moje je mišljenje sada puno pozitivnije od feedbacka o mladim igračima koje sam dobio. Recimo Radić je toliko dobro odigrao protiv Dinama Kiev, da sam ja trener tamo, ja bih ga odmah kupio. Isto tako i Vušković, Kreković Blagajić, Teklić.... Dobri su, imaju dobre glave, a kad ih malo dignu, mi ćemo ih spustiti. Na njima je da rastu iz dana u dan, a koliki im je limit, to ćemo vidjeti.

Tko će u ulogu libera?

- Vušković trenira samo sedam dana, on je imao lom ruke i tek se uključio. Doći će jedan dobar stoper, i njih dvojica će biti u toj ulozi. Nije ta pozicija ključna, dobro je da je taj središnji zna igrati, ali nije presudno. Ja sam prije 6-7 godina više tražio od igrača na toj poziciji, ali sada mi je važno da ne primamo golove... Mi nismo Barcelona, niti to želimo biti, želimo biti Hajduk koji će igrati nogomet s puno ritma, trke, kretanja i intenziteta, ali s jasnim smjernicama...

Čime ste najzadovoljniji, a što vas najviše brine?

- Zadovoljan sam sa svime, nema stvari s kojima nisam. Uživam u radu, momci su fenomenalni, nisam nijednom podviknuo ili digao glas. Odradilo se puno toga, i sada želimo tako i nastaviti...

Što možete reći o Luki Bonačić, je li to odnos učitelj – učenik?

- To je već zastarjelo, dajte nešto novo. Nas dvojica imamo dobar odnos, bacimo dvije 'batude' iz prošlosti kad se vidimo... I on je bio drugačiji trener tada, a i ja sam bio dijete, simpatično je to bilo vrijeme. Radi se o jako dobrom treneru kome želim ostanak u ligi i poraz u nedjelju.

Tko će braniti?

- Posavec.

Koliko bi vam značila pobjeda na otvaranju polusezone?

- Bila bi nam jako važna, ali igrama nikad neću govoriti da moraju pobijediti i da želimo biti prvi. Normalno je da budemo dobri na terenu, da idemo u svakoj utakmici po pobjedu, a sve ostalo će doći samo po sebi. Fokus je da pokažemo ono što smo pripremili, a dobar rezultat je samo posljedica toga...