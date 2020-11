Ne ide pa ne ide: Motor slomio PPD za šesti poraz u nizu u LP

Zagrebaši i dalje ne znaju za pobjedu u ovosezonskoj Ligi prvaka. U šestom kolu bio je bolji ukrajinski Motor, a očito je da sa zagrebačkim klubom nešto ne funkcionira kako treba

<p> Rukometaši <strong>PPD Zagreba</strong> u susretu su 7. kola skupine B Lige prvaka kao domaćini u dvorani Sutinska vrela izgubili od ukrajinskog Motora iz Zaporožja sa 23-24 (13-13).</p><p>Zagreb je tako i nakon svog šestog nastupa u ovosezonskoj Ligi prvaka ostao bez bodova. Protiv ukrajinskog prvaka hrvatski je predstavnik u najjačem rukometnom klupskom natjecanju propustio veliku priliku, unatoč velikom broju izgubljenih lopti u prvom poluvremenu je u nekoliko navrata imao tri gola prednosti (7-4, 9-6). Ipak, tek pogotkom Laljeka u posljednjoj sekundi prvog poluvremena izbjegnuta je situacija da se na odmor ode sa zaostatkom.</p><p>Motor je tijekom drugog poluvremena bio u stalnoj rezultatskoj prednosti iako ona niti u jednom trenutku nije iznosila više od dva razlike. Možda i ključno razdoblje bilo je od 48. do 54. minute kada Zagreb nije uspio postići niti jedan pogodak, u tom je razdoblju propustio nekoliko napada s igračem više, vratar Motora Maroz uspio je obraniti nekoliko "zicera" među kojima i sedmerac, pa je ukrajinski sastav uspio prebroditi svoje "sušno" razdoblje u napadu.</p><p>Golom Mrakovičića iz protunapada 18 sekundi prije kraja Zagreb je smanjio na 23-24, no ukrajinski sastav uspio je sačuvati loptu do isteka vremena za važnu pobjedu u borbi za plasman u osminu finala.</p><p>Najefikasniji u sastavu PPD Zagreba bio je David Mandić sa šest golova, dok su Malasinskas i Puhovski postigli po pet pogodaka za Motor.</p><p>PPD Zagreb je tako ostao posljednji u skupini bez bodova iz šest susreta, dok Motor sada ima četiri boda iz pet odigranih susreta.</p><p>Ova dva suparnika trebala bi se ponovno sastati u 8. kolu za osam dana u Zaporožju. </p>