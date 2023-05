Ne ide samo Suba: Još se barem trojica igrača Hajduka opraštaju u nedjelju? Neki će i pregovarati

Zadnje kolo bez posebnog rezultatskog značaja, proslava osvajanja Kupa pred zasigurno dobro popunjenim tribinama Poljuda, i to protiv Šibenika, suparnika iz finala Kupa koji seli u Drugu ligu... Idealna je to prilika da se obilježi 100. nastup Marka Livaje u dresu Hajduka, da mu se uruči poseban dres kako to i inače rade... Naravno, ako HNS ne odluči na brzinu kazniti Livaju zbog neprimjerenog ponašanja na Rujevici ili ako ga Ivan Leko ne odluči poštedjeti i dati mu odmor uoči reprezentativnog okupljanja.