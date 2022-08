'Ne idemo u Španjolsku kako bi se fotografirali za društvene mreže, idemo se nadigravati'

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je zadovoljan unatoč porazu svoje momčadi na gostovanju kod Vitorije Guimaraes (1-0, uk. 3-2 za Hajduk) i prolasku u playoff Konferencijske lige gdje ih čeka španjolski Villarreal.

- Znali smo da će utakmica biti jako teška. Imamo mi iskusne igrače, ali nemamo iskusnu momčad. Ova grupa igrača po prvi put igra zajedno u europskim ogledima a Vitorija je dobra momčad. Nama nedostaju jako ti europski nastupi u kojima se skuplja iskustvo. Jako puno igrača nije moglo pokazati ono najbolje od sebe, nismo uspijevali uspostaviti kontrolu. Sretan sam što smo prošli dalje, ali nisam najsretniji s prikazanom igrom - rekao je Dambrauskas i dodao:

POGLEDAJTE VIDEO: Koreografija Torcide

- Scene na kraju? Obje momčadi su željele proći dalje. Vitoria može biti ponosna na svoje navijače, kako ih bodre, normalno je da ima tenzija.

Kako protiv Villarreala?

- Hajduk je klub koji ima tradiciju, povijest i velike pobjede u prošlosti. Ne idemo u Španjolsku slikati se s igračima Villarreala i objaviti to na Instagramu. Idemo se tamo nadigravati, vjerujem da nismo bez šansi.

Za vikend slijedi najveći hrvatski derbi i utakmica protiv Dinama na Maksimiru...

- Nije prvi put da imamo utakmicu za tri dana. Mi smo Hajduk, a ovo je najveći hrvatski derbi. U četvrtak ćemo odraditi trening, u petak još jedan, imamo 23 igrača i nećemo krenuti u utakmicu s manje igrača nego Dinama. Moramo respektirati klupski grb. Ovo je lijepo vrijeme za biti igrač Hajduka.

Što ste pomislili nakon gola Vitorije?

- Nije prvi put da nam se to dogodilo, znali smo da je njima jedan udarac dovoljan da zabiju. Zadovoljan sam što je to jedini pogodak koji smo primili, ali nisam zadovoljan kako smo izgledali na terenu. Vitoria nas je natjerala da se branimo. To nije bio naš plan - zaključio je trener Hajduka.

